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İkonik Ne Demek? İkonik Kelimesi Günümüzde ve Sosyal Medyada Nasıl Kullanılıyor?

İkonik Ne Demek? İkonik Kelimesi Günümüzde ve Sosyal Medyada Nasıl Kullanılıyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.06.2025 - 18:18

İnternet ortamında dikkat çeken, hafızalarda yer eden figürler, sahneler ve anlar her geçen gün daha fazla karşımıza çıkıyor. Bu tür güçlü ve unutulmaz ögeleri tanımlamak için ise son dönemde sıkça kullanılan bir kelime var: “İkonik”

Peki, ikonik kelimesi ne anlama geliyor? Hangi durumlarda ve nasıl kullanılıyor? Gelin, bu kavramın anlamına ve kullanım alanlarına yakından bakalım.

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İkonik Ne Demek?

İkonik Ne Demek?

İkonik, kökeni Yunanca’ya dayanan bir kelimedir. Eski dilde “ikona” kelimesi, kutsal figürlerin temsili görsellerianlamına gelirdi. Günümüzde ise kelime anlamı biraz daha genişledi ve farklı alanlarda kullanılmaya başlandı.

Bugünkü kullanımda “ikonik”, unutulmaz, tarihe geçmiş, sembol haline gelmiş, bir dönemi veya duyguyu temsil eden, kişileri, olayları, replikleri veya objeleri tanımlamak için kullanılıyor.

İkonik Kelimesi Nasıl Ortaya Çıktı?

İkonik Kelimesi Nasıl Ortaya Çıktı?

Kelimenin kökü, “icon” (ikon) sözcüğünden geliyor. Eski çağlarda dini sanat eserlerinde kullanılan ikonlar, zamanla kültürel bir değere sahip olan kişi ya da nesneleri tanımlamak için kullanılmaya başlandı. 1980’lerde medya ve popüler kültürün yükselişiyle birlikte 'ikonik', sadece dini ya da tarihsel figürler için değil; moda ikonları, müzik efsaneleri, film karakterleri gibi konularda da kullanılmaya başlandı.

İkonik Ne Demek TDK?

İkonik Ne Demek TDK?

Türk Dil Kurumu’nda henüz doğrudan yer almasa da, kelime halk arasında “simgeleşmiş, kültleşmiş” anlamlarında kullanılır.

İkonik Kişi Ne Demek?

Toplumda, popüler kültürde veya belirli bir alanda kalıcı iz bırakmış, herkesin tanıdığı ve unutamadığı kişidir.

İkonik Sahne Ne Demek?

Bir film, dizi ya da videoda, izleyenlerin aklından çıkmayan ve herkesin anında hatırlayacağı sahnelerdir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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