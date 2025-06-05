İkonik Ne Demek? İkonik Kelimesi Günümüzde ve Sosyal Medyada Nasıl Kullanılıyor?

İnternet ortamında dikkat çeken, hafızalarda yer eden figürler, sahneler ve anlar her geçen gün daha fazla karşımıza çıkıyor. Bu tür güçlü ve unutulmaz ögeleri tanımlamak için ise son dönemde sıkça kullanılan bir kelime var: “İkonik”

Peki, ikonik kelimesi ne anlama geliyor? Hangi durumlarda ve nasıl kullanılıyor? Gelin, bu kavramın anlamına ve kullanım alanlarına yakından bakalım.