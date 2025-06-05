İkonik Ne Demek? İkonik Kelimesi Günümüzde ve Sosyal Medyada Nasıl Kullanılıyor?
İnternet ortamında dikkat çeken, hafızalarda yer eden figürler, sahneler ve anlar her geçen gün daha fazla karşımıza çıkıyor. Bu tür güçlü ve unutulmaz ögeleri tanımlamak için ise son dönemde sıkça kullanılan bir kelime var: “İkonik”
Peki, ikonik kelimesi ne anlama geliyor? Hangi durumlarda ve nasıl kullanılıyor? Gelin, bu kavramın anlamına ve kullanım alanlarına yakından bakalım.
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İkonik Ne Demek?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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