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Ameliyat Sırasında 45 Dakika Boyunca Kalbi Duran Adam Gördüğü Kişi Karşısında Şoke Oldu

Ameliyat Sırasında 45 Dakika Boyunca Kalbi Duran Adam Gördüğü Kişi Karşısında Şoke Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.06.2025 - 21:45

Mike McKinsey, 2004 yılında geçirdiği bir ameliyat sırasında kalbi 45 dakika durduktan sonra yaşadığı deneyimi paylaştı. Ameliyat masasında karşısında Hz. İsa’yı fiziksel olarak gördüğünü anlatan McKinsey, bu anın kendisi için gerçeklikten öte bir deneyim olduğunu belirtti.

Kaynak: https://www.unilad.com/news/world-new...
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Mike McKinsey, 2004 yılında geçirdiği bir operasyon sırasında kalbinin 45 dakika boyunca durduğunu ve bu süre zarfında yaşadığı deneyimin hayatını kökten değiştirdiğini anlattı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Mike McKinsey, 2004 yılında geçirdiği bir operasyon sırasında kalbinin 45 dakika boyunca durduğunu ve bu süre zarfında yaşadığı deneyimin hayatını kökten değiştirdiğini anlattı.

2004 yılının 9 Ağustos günü, Ventura kentinde bir hastaneye başvuran McKinsey, üç gündür devam eden mide rahatsızlığının aslında patlamış bir apandisitten kaynaklandığını öğrenince acil ameliyata alındı. Ancak ameliyat sırasında kalbi durdu ve tıbben 45 dakika boyunca hayatta olmadığı bildirildi.

“Ameliyata hazırlanıyorlardı. Serum bağlandı, beni koridordan ameliyathaneye götürdüler. Eşime veda ettim. Kapılar açıldı, içeri girdik. ‘Burası neden bu kadar soğuk?’ diye düşündüm."

“Ameliyata hazırlanıyorlardı. Serum bağlandı, beni koridordan ameliyathaneye götürdüler. Eşime veda ettim. Kapılar açıldı, içeri girdik. ‘Burası neden bu kadar soğuk?’ diye düşündüm."

Ameliyat masasına alındığında ortamdaki fiziksel rahatsızlıkları fark etmeye devam ettiğini anlatan McKinsey, sonrasında yaşadığı olağanüstü olayı şu sözlerle aktardı:

“Sağıma döndüm ve bir anda karşımda Hz. İsa belirdi. Fiziksel olarak, net bir şekilde oradaydı. O an odada başka kimse yoktu. Ne olduğunu anlayamadım. ‘Ben öldüm mü?’ diye sordum kendime.”

Ancak Hz. İsa olduğunu düşündüğü kişinin görünüşü çocukken öğrendiklerinden farklıydı.

Ancak Hz. İsa olduğunu düşündüğü kişinin görünüşü çocukken öğrendiklerinden farklıydı.

“Ten rengi çocukken kitaplarda gördüklerimden çok daha koyuydu. Arap görünümlüydü. Beyaz bir cübbe giymişti, dalgalı kahverengi saçları ve koyu yeşilimsi-mavi gözleri vardı. Göz göze geldiğimizde içimi okuduğunu hissettim. Ondan yayılan sevgi hissi tarif edilemezdi.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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