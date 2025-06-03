Ameliyat Sırasında 45 Dakika Boyunca Kalbi Duran Adam Gördüğü Kişi Karşısında Şoke Oldu

Ameliyat masasına alındığında ortamdaki fiziksel rahatsızlıkları fark etmeye devam ettiğini anlatan McKinsey, sonrasında yaşadığı olağanüstü olayı şu sözlerle aktardı:

“Sağıma döndüm ve bir anda karşımda Hz. İsa belirdi. Fiziksel olarak, net bir şekilde oradaydı. O an odada başka kimse yoktu. Ne olduğunu anlayamadım. ‘Ben öldüm mü?’ diye sordum kendime.”