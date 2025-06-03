Ameliyat Sırasında 45 Dakika Boyunca Kalbi Duran Adam Gördüğü Kişi Karşısında Şoke Oldu
Kaynak: https://www.unilad.com/news/world-new...
Mike McKinsey, 2004 yılında geçirdiği bir ameliyat sırasında kalbi 45 dakika durduktan sonra yaşadığı deneyimi paylaştı. Ameliyat masasında karşısında Hz. İsa’yı fiziksel olarak gördüğünü anlatan McKinsey, bu anın kendisi için gerçeklikten öte bir deneyim olduğunu belirtti.
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Mike McKinsey, 2004 yılında geçirdiği bir operasyon sırasında kalbinin 45 dakika boyunca durduğunu ve bu süre zarfında yaşadığı deneyimin hayatını kökten değiştirdiğini anlattı.
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“Ameliyata hazırlanıyorlardı. Serum bağlandı, beni koridordan ameliyathaneye götürdüler. Eşime veda ettim. Kapılar açıldı, içeri girdik. ‘Burası neden bu kadar soğuk?’ diye düşündüm."
Ancak Hz. İsa olduğunu düşündüğü kişinin görünüşü çocukken öğrendiklerinden farklıydı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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