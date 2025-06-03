Kurban Bayramı'nda Marketler Açık mı? Bim, A101, Migros, Şok ve Carrefour Bayram Çalışma Saatleri
İslam alemi, Ramazan Bayramı'nın ardından 6 Haziran'da Kurban Bayramı'na kavuşuyor. Bu sene Kurban Bayramı'nda Arefe gününün öğleden sonrası da dahil olmak üzere toplamda 4.5 gün tatil yapılacak. Bayramda akraba ziyaretleri yapılacka, ibadetler yerine getirilecek. Bayram tatilinde öne çıkan sorulardan bir tanesi de 'Bayramda marketler kapalı mı?' oluyor. Bayram ihtiyaçlarını gidermek isteyenler, bu sorunun cevabını araştırıyor.
Peki Kurban Bayramı'nda marketler açık mı, kapalı mı?
İşte A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefour çalışma saatleri...
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Kurban Bayramı'nda Marketler Açık mı, Kapalı mı?
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A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefour Bayram Çalışma Saatleri 2025
Bayramda Nereler Kapalı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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