Kurban Bayramı'nda Marketler Açık mı? Bim, A101, Migros, Şok ve Carrefour Bayram Çalışma Saatleri

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Bu sene toplamda 4.5 gün tatil yapılıyor. Memurlar ve özel sektör çalışanlarının çoğu 4.5 gün tatil yapacak. Ancak bazı işletmeler, bayramda da açık oluyor ve hizmet vermeye devam ediyor. Örneğin marketlerin çoğu, bayram boyunca da açık oluyor.

Kurban Bayramı'nda marketlerin çoğunun açık olması bekleniyor. Ancak marketlerin çalışma saatleri, açılış kapanış saatleri normalden daha farklı olabilir. Yerel marketler kendi planlarına göre açılıp kapanırken zincir marketler ise Türkiye'nin her yerinde aynı saatte açılıp aynı saatte kapanacak.