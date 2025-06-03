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Kurban Bayramı'nda Marketler Açık mı? Bim, A101, Migros, Şok ve Carrefour Bayram Çalışma Saatleri

Kurban Bayramı'nda Marketler Açık mı? Bim, A101, Migros, Şok ve Carrefour Bayram Çalışma Saatleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.06.2025 - 13:54

İslam alemi, Ramazan Bayramı'nın ardından 6 Haziran'da Kurban Bayramı'na kavuşuyor. Bu sene Kurban Bayramı'nda Arefe gününün öğleden sonrası da dahil olmak üzere toplamda 4.5 gün tatil yapılacak. Bayramda akraba ziyaretleri yapılacka, ibadetler yerine getirilecek. Bayram tatilinde öne çıkan sorulardan bir tanesi de 'Bayramda marketler kapalı mı?' oluyor. Bayram ihtiyaçlarını gidermek isteyenler, bu sorunun cevabını araştırıyor.

Peki Kurban Bayramı'nda marketler açık mı, kapalı mı?

İşte A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefour çalışma saatleri...

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Kurban Bayramı'nda Marketler Açık mı, Kapalı mı?

Kurban Bayramı'nda Marketler Açık mı, Kapalı mı?

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Bu sene toplamda 4.5 gün tatil yapılıyor. Memurlar ve özel sektör çalışanlarının çoğu 4.5 gün tatil yapacak. Ancak bazı işletmeler, bayramda da açık oluyor ve hizmet vermeye devam ediyor. Örneğin marketlerin çoğu, bayram boyunca da açık oluyor. 

Kurban Bayramı'nda marketlerin çoğunun açık olması bekleniyor. Ancak marketlerin çalışma saatleri, açılış kapanış saatleri normalden daha farklı olabilir. Yerel marketler kendi planlarına göre açılıp kapanırken zincir marketler ise Türkiye'nin her yerinde aynı saatte açılıp aynı saatte kapanacak.

A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefour Bayram Çalışma Saatleri 2025

A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefour Bayram Çalışma Saatleri 2025

A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefour'un bayram çalışma saatleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz bayramlarda zincir marketler normal çalışma düzenlerine devam etmişti. 

Bu sene de Kurban Bayramı'nın ilk gününde marketlerin kapalı olması, 2, 3 ve 4.günde ise marketlerin normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Bayramda çoğu zincir marketin 09.00 ila 21.00 saatleri arasında hizmet vereceği düşünülüyor.

Bayramda Nereler Kapalı?

Bayramda Nereler Kapalı?

Bayramda marketlerin açık olması bekleniyor. 4.5 günlük bayram tatilinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Yalnızca acil servisler, nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Öte yandan kargo firmalarının, PTT'nin, bankaların da kapalı olması bekleniyor. AVM'ler ise belli bir saatten sonra hizmet vermeye devam edebilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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