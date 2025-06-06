Devlet Bahçeli’den Yeni Anayasa Çağrısı: “Siyasi Partiler ve Seçim Sistemi Gözden Geçirilmeli”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı, son günlerde gündeme gelen yeni anayasa ile ilgili önemli sözler sarf etti.

“Darbelerin anayasası yok edilmeli diyen” Bahçeli, “Milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak, kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. Siyasi partiler kanunu gözden geçirilmelidir. Seçim sistemi gözden geçirilmelidir. TBMM’nin daha verimli çalışabilmesi için iç tüzüğün güncelleşmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.