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Devlet Bahçeli’den Yeni Anayasa Çağrısı: “Siyasi Partiler ve Seçim Sistemi Gözden Geçirilmeli”

Devlet Bahçeli’den Yeni Anayasa Çağrısı: “Siyasi Partiler ve Seçim Sistemi Gözden Geçirilmeli”

Devlet Bahçeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.06.2025 - 09:10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı’ndan Alpaslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu.

Bayramdan sonra yeni anayasa çalışmalarının başlamasının gerektiğini ifade eden Bahçeli, “Darbelerin anayasası yok edilmeli. Siyasi partiler yasası, seçim sistemi ve TBMM iç tüzük yasası gözden geçirilmeli” dedi.

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Devlet Bahçeli, MHP’nin kurucusu Alpaslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.

Devlet Bahçeli, MHP’nin kurucusu Alpaslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı, son günlerde gündeme gelen yeni anayasa ile ilgili önemli sözler sarf etti.

“Darbelerin anayasası yok edilmeli diyen” Bahçeli, “Milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak, kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. Siyasi partiler kanunu gözden geçirilmelidir. Seçim sistemi gözden geçirilmelidir. TBMM’nin daha verimli çalışabilmesi için iç tüzüğün güncelleşmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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