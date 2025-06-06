Devlet Bahçeli’den Yeni Anayasa Çağrısı: “Siyasi Partiler ve Seçim Sistemi Gözden Geçirilmeli”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı’ndan Alpaslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu.
Bayramdan sonra yeni anayasa çalışmalarının başlamasının gerektiğini ifade eden Bahçeli, “Darbelerin anayasası yok edilmeli. Siyasi partiler yasası, seçim sistemi ve TBMM iç tüzük yasası gözden geçirilmeli” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devlet Bahçeli, MHP’nin kurucusu Alpaslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devlet Bahçeli'nin açıklamaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın