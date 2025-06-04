Bayramda AVM'ler Açık mı? Kurban Bayramı AVM Çalışma Saatleri, AVM Açılış Planı
Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran ila 9 Haziran arasında idrak edilecek. Ülkemizde toplamda 4.5 gün tatil yapılacak. 5 Haziran öğleden sonra başlayan tatil, 9 Haziran'da sona erecek ve 10 Haziran'da yeniden iş başı yapılacak. Tatil boyunca devlet daireleri ve okullar kapalı olacak. Özel işletmelerin açık olup olmayacağı ise araştırılıyor. AVM'ler de bunlardan bir tanesi. Bayramda alışveriş yapmak isteyenler, AVM'lerin açık olup olmayacağını merak ediyor.
Peki Bayramda AVM'ler açık mı?
İşte AVM açılış planları
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Bayramda AVM'ler Açık mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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