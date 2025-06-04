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Bayramda AVM'ler Açık mı? Kurban Bayramı AVM Çalışma Saatleri, AVM Açılış Planı

Bayramda AVM'ler Açık mı? Kurban Bayramı AVM Çalışma Saatleri, AVM Açılış Planı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 11:59

Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran ila 9 Haziran arasında idrak edilecek. Ülkemizde toplamda 4.5 gün tatil yapılacak. 5 Haziran öğleden sonra başlayan tatil, 9 Haziran'da sona erecek ve 10 Haziran'da yeniden iş başı yapılacak. Tatil boyunca devlet daireleri ve okullar kapalı olacak. Özel işletmelerin açık olup olmayacağı ise araştırılıyor. AVM'ler de bunlardan bir tanesi. Bayramda alışveriş yapmak isteyenler, AVM'lerin açık olup olmayacağını merak ediyor.

Peki Bayramda AVM'ler açık mı?

İşte AVM açılış planları

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Bayramda AVM'ler Açık mı?

Bayramda AVM'ler Açık mı?

Kurban Bayramı boyunca AVM'lerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sene Babalar Günü de Kurban Bayramı'na denk geliyor. Dolayısıyla Babalar Günü için alışveriş yapacak olanlar, AVM'lerin çalışma saatini araştırıyor.

Kurban Bayramı'nda Türkiye genelindeki birçok AVM açık olacak. Fakat yaşadığınız şehre göre, AVM yönetiminin aldığı karara göre, AVM'lerin hangi günler açılacağı değişebilir. Örneğin bir şehirdeki AVM'ler bayramın 1.günü kapalı olurken 2. günü açılabilir. Genellikle bayramın 1.günü öğleden sonra AVM'lerin açıldığını söylemek ise mümkündür.

Kurban Bayramı AVM Açılış Kapanış Saatleri 2025

Kurban Bayramı AVM Açılış Kapanış Saatleri 2025

Kurban Bayramı'nda AVM'lerin açılış kapanış saatleri yönetim planlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak çoğu AVM, sabah 10.00 ila gece 22.00 arasında çalışıyor. Bu saatlerin, bayramda da geçerli olacağı düşünülüyor.

Fakat bayramın ilk gününde AVM'lerin açılış saati öğleden sonraya kayabilir.

Arife Günü AVM'ler Açık mı?

Arife Günü AVM'ler Açık mı?

Arife Günü AVM'ler açık olacak. Arife Günü, bayram hazırlıklarının yapıldığı, alışverişin en yoğun olduğu günlerden biridir. Dolayısıyla AVM'ler Arife Günü'nde normal çalışma saatlerinde çalışmaya devam eder.

AVM'lerin normal çalışma saatleri genellikle 10.00-22.00 arasıdır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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