Bayramda AVM'ler Açık mı? Kurban Bayramı AVM Çalışma Saatleri, AVM Açılış Planı

Kurban Bayramı boyunca AVM'lerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sene Babalar Günü de Kurban Bayramı'na denk geliyor. Dolayısıyla Babalar Günü için alışveriş yapacak olanlar, AVM'lerin çalışma saatini araştırıyor.

Kurban Bayramı'nda Türkiye genelindeki birçok AVM açık olacak. Fakat yaşadığınız şehre göre, AVM yönetiminin aldığı karara göre, AVM'lerin hangi günler açılacağı değişebilir. Örneğin bir şehirdeki AVM'ler bayramın 1.günü kapalı olurken 2. günü açılabilir. Genellikle bayramın 1.günü öğleden sonra AVM'lerin açıldığını söylemek ise mümkündür.