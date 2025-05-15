Babalar Günü Ne Zaman 2025? Türkiye'de Babalar Günü Ne Zaman, Hangi Gün?

Tüm dünyada kabul gören Babalar Günü, her sene Haziranın ayının üçüncü Pazarında kutlanıyor. Bu sene Türkiye'de Babalar Günü 15 Haziran'a denk geliyor.

Pek çok ülkede aynı tarihte kutlanan Babalar Günü'nde babasına hediye almak isteyenler tarih araştırması yapıyor. Her sene Haziran ayının 3. pazarında kutlanan Babalar Günü'nün denk geldiği gün değişiyor. 2025 yılında 15 Haziran'da kutlanacak olan Babalar Günü'nde yine hediyeler alınacak, özel kutlamalar gerçekleştirilecek.

Babalar Günü Hangi Gün 2025?

Babalar Günü 2025 yılında 15 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Fakat her sene bu günün denk geldiği tarih değişiyor. Babalar Günü, her sene 15 Haziran'da kutlanmıyor. 2024 yılında Babalar Günü 16 Haziran'a denk gelmişti.

Baba Kız Günü Ne Zaman?

Baba Kız Günü genellikle ABD'de kutlanan ve baba ile kızı arasındaki ilişkiyi onurlandıran özel bir gündür. Baba Kız Günü her yıl Ekim ayının ikinci pazarında kutlanır. Babalar Günü'nden farklıdır.