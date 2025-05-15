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Babalar Günü Ne Zaman 2025? Türkiye'de Babalar Günü Ne Zaman, Hangi Gün?

Babalar Günü Ne Zaman 2025? Türkiye'de Babalar Günü Ne Zaman, Hangi Gün?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 09:47

Çocukların, aile büyüklerine olan sevgilerini gösterebilmesi için özel günler bulunuyor. Farklı zamanlarda kutlanan Anneler ve Babalar Günü, anne ve babalarımızı onurlandırdığımız önemli birer gündür. Her iki gün de farklı zamanlar, farklı olayların ardından ortaya çıkmıştır. Tüm dünya, bu özel günleri belli günlerde kutlar. Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3. Pazarında kutlanır.

Peki Türkiye'de 2025 Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

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Türkiye'de Babalar Günü Ne Zaman 2025?

Türkiye'de Babalar Günü Ne Zaman 2025?

Tüm dünyada kabul gören Babalar Günü, her sene Haziranın ayının üçüncü Pazarında kutlanıyor. Bu sene Türkiye'de Babalar Günü 15 Haziran'a denk geliyor.

Pek çok ülkede aynı tarihte kutlanan Babalar Günü'nde babasına hediye almak isteyenler tarih araştırması yapıyor. Her sene Haziran ayının 3. pazarında kutlanan Babalar Günü'nün denk geldiği gün değişiyor. 2025 yılında 15 Haziran'da kutlanacak olan Babalar Günü'nde yine hediyeler alınacak, özel kutlamalar gerçekleştirilecek.

Babalar Günü Hangi Gün 2025?

Babalar Günü 2025 yılında 15 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Fakat her sene bu günün denk geldiği tarih değişiyor. Babalar Günü, her sene 15 Haziran'da kutlanmıyor. 2024 yılında Babalar Günü 16 Haziran'a denk gelmişti.

Baba Kız Günü Ne Zaman?

Baba Kız Günü genellikle ABD'de kutlanan ve baba ile kızı arasındaki ilişkiyi onurlandıran özel bir gündür. Baba Kız Günü her yıl Ekim ayının ikinci pazarında kutlanır. Babalar Günü'nden farklıdır.

Babalar Günü Türkiye'de İlk Ne Zaman Kutlandı?

Babalar Günü Türkiye'de İlk Ne Zaman Kutlandı?

Babalar Günü Türkiye'd eilk kez 1981 yılında kutlandı. Daha sonra her sene Haziran ayının üçüncü pazarında bu özel gün kutlandı. Başlarda pek fazla kişinin bilmediği bu özel gün, yıllar içerisinde geniş kitleler tarafından bilinmeye ve kutlanmaya başlandı. 

Babalar Günü, ilk olarak ABD'de kutlandı ve zaman içerisinde dünya geneline yayıldı. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke aynı günü Babalar Günü olarak kabul eder. Fakat bazı ülkelerde Babalar Günü'nün kutlandığı tarih değişir. 

Tayland'da ülke kralının doğum günü olan 5 Aralık, Brezilya'da Ağustos ayının ikinci pazarı, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise Eylül ayının ilk pazarı Babalar Günü'dür.

Babalar Günü İlk Nasıl Ortaya Çıktı?

Babalar Günü İlk Nasıl Ortaya Çıktı?

Babalar Günü, Amerika İç Savaşı'nda babası gazi olan bir kızın babasına özel bir gün olmasını istemesiyle ortaya çıkar. Sonora Smart Dodd,  çocuklarına tek başına bakan babası için özel bir gün olmamasına tepki göstermiş ve bu fikir kabul görmüştür.

Dodd, babalar günü kutlamaları için hazırlıklar yapmış e bu özel günü babasının doğum gününde, 5 Haziran'da yapmak istemiştir. Fakat hazırlıklar tamamlanamadığı için Haziran ayının 3. pazarında kutlama yapılmıştır. 

Babalar Günü'nü resmi olarak kutlayan ilk isim ABD Başkanı Calvin Ccolidge olmuştur. Tarihteki ilk babalar günü de 19 Haziran 1910 tarihinde kutlanmıştır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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