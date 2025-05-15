Babalar Günü Ne Zaman 2025? Türkiye'de Babalar Günü Ne Zaman, Hangi Gün?
Çocukların, aile büyüklerine olan sevgilerini gösterebilmesi için özel günler bulunuyor. Farklı zamanlarda kutlanan Anneler ve Babalar Günü, anne ve babalarımızı onurlandırdığımız önemli birer gündür. Her iki gün de farklı zamanlar, farklı olayların ardından ortaya çıkmıştır. Tüm dünya, bu özel günleri belli günlerde kutlar. Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3. Pazarında kutlanır.
Peki Türkiye'de 2025 Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
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Türkiye'de Babalar Günü Ne Zaman 2025?
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Babalar Günü Türkiye'de İlk Ne Zaman Kutlandı?
Babalar Günü İlk Nasıl Ortaya Çıktı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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