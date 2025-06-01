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Kurban Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Bedava mı?

Kurban Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Bedava mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.06.2025 - 09:38

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca müslüman, bu sene de Kurban Bayramı'nı idrak edecek. Kurban Bayramı, 6 Haziran'da başlayacak. Bu sene 4.5 gün tatil yapılacak. Arefe gününün öğleden sonrası ile birlikte çalışanlar bayram tatiline başlayacak. Kurban Bayramı'nda uygulanacak olan köprü ve otoyol kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Peki bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz olacak?

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma bedava mı?

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Kurban Bayramı'nda Otoyol ve Köprüler Ücretsiz mi 2025?

Kurban Bayramı'nda Otoyol ve Köprüler Ücretsiz mi 2025?

2025 Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe gününe denk gelen Arefe günüyle başlayacak. Ardından Bayram 6-9 Haziran arasında idrak edilecek. Müslümanlar, toplamda 4.5 gün tatil yapacak. Kurban Bayramı'nda uygulanacak olan karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurban Bayramı'nda belirli yol ve köprüler ücretsiz olacak. 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar belirli otoyol ve köprülerden geçiş ücreti alınmayacak.

Bayramda Hangi Yollar ve Köprüler Bedava?

Bayramda Hangi Yollar ve Köprüler Bedava?

Kurban Bayramı'nda belirli otoyollar ve köprüler ücretsiz hizmet verecek. Bayram tatilinde 'yap-işlet-devret' projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ücretsiz olacak. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı'nda Toplu Taşıma Bedava mı?

Kurban Bayramı'nda Toplu Taşıma Bedava mı?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplu taşıma araçları bedava hizmet veriyor. Bu sene Kurban Bayramı'nda da otobüs, metro ve metrobüsün bedava olup olmayacağı araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde her bayramda toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor. Bu sene henüz belediyelerden yapılan açıklama bulunmuyor ancak yine toplu taşıma araçlarının bedava olması bekleniyor.

Ayrıca, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleri 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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