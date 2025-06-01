Kurban Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Bedava mı?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplu taşıma araçları bedava hizmet veriyor. Bu sene Kurban Bayramı'nda da otobüs, metro ve metrobüsün bedava olup olmayacağı araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde her bayramda toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor. Bu sene henüz belediyelerden yapılan açıklama bulunmuyor ancak yine toplu taşıma araçlarının bedava olması bekleniyor.

Ayrıca, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleri 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar ücretsiz hizmet verecek.