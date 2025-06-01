Kurban Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Bedava mı?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca müslüman, bu sene de Kurban Bayramı'nı idrak edecek. Kurban Bayramı, 6 Haziran'da başlayacak. Bu sene 4.5 gün tatil yapılacak. Arefe gününün öğleden sonrası ile birlikte çalışanlar bayram tatiline başlayacak. Kurban Bayramı'nda uygulanacak olan köprü ve otoyol kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Peki bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz olacak?
Kurban Bayramı'nda toplu taşıma bedava mı?
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Kurban Bayramı'nda Otoyol ve Köprüler Ücretsiz mi 2025?
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Bayramda Hangi Yollar ve Köprüler Bedava?
Kurban Bayramı'nda Toplu Taşıma Bedava mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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