Radar ve Trafik Cezası İsyanı: AKP MYK’da Şikayetler Gündeme Geldi

Bayram tatili için yollara düşen vatandaşlar adım başı yapılan radar kontrolü ve trafik cezaları nedeniyle isyan ediyordu. Radar kontrollerine AKP’ye yakın olduğu bilinen isimler de karşı çıkmıştı.

Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre artan trafik cezaları ve radar kontrolü AKP MYK’da da gündeme geldi. MYK üyelerinin, “Rakamların üstünden yeniden geçelim” dediği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi