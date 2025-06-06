Radar ve Trafik Cezası İsyanı: AKP MYK’da Şikayetler Gündeme Geldi
Bayram tatili için yollara düşen vatandaşlar adım başı yapılan radar kontrolü ve trafik cezaları nedeniyle isyan ediyordu. Radar kontrollerine AKP’ye yakın olduğu bilinen isimler de karşı çıkmıştı.
Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre artan trafik cezaları ve radar kontrolü AKP MYK’da da gündeme geldi. MYK üyelerinin, “Rakamların üstünden yeniden geçelim” dediği öğrenildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İçişleri Bakanlığı bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek için otoyollardaki radar kontrolünü artırmıştı.
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Radar isyanı AKP’de de gündeme geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ülkenin tek gelir kaynağı trafik cezaları oldu. semer vurdular milletin sırtına yetmedi bir de bindiler turku söyleyerek öyle geziyorlar
devlet vatandaşına tuzak kurmazmış derler ya para varsa bunlar her türlü komployu kurar
Ben her zaman 50 TL benzin alıyorum diyorum seçmenlerden yeni haber bizim artık arabamız yok olan düşünsün :D