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Radar ve Trafik Cezası İsyanı: AKP MYK’da Şikayetler Gündeme Geldi

Radar ve Trafik Cezası İsyanı: AKP MYK’da Şikayetler Gündeme Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.06.2025 - 09:52

Bayram tatili için yollara düşen vatandaşlar adım başı yapılan radar kontrolü ve trafik cezaları nedeniyle isyan ediyordu. Radar kontrollerine AKP’ye yakın olduğu bilinen isimler de karşı çıkmıştı.

Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre artan trafik cezaları ve radar kontrolü AKP MYK’da da gündeme geldi. MYK üyelerinin, “Rakamların üstünden yeniden geçelim” dediği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İçişleri Bakanlığı bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek için otoyollardaki radar kontrolünü artırmıştı.

İçişleri Bakanlığı bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek için otoyollardaki radar kontrolünü artırmıştı.

Sürekli değişen hız limitleri ve adım başı radar kontrol noktaları nedeniyle vatandaşlar yedikleri trafik cezaları nedeniyle isyan ediyordu.

Bir vatandaş, yarım saat içerisinde 4 kez radar cezası yediğini paylaşmıştı.

Radar isyanı AKP’de de gündeme geldi.

Radar isyanı AKP’de de gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre,AKP MYK üyeleri, milletvekillerinden ve vatandaştan, başta radar cezası olmak üzere çok fazla şikâyet aldıklarını söyledi.

Bayramdan sonra Meclis Genel Kuruluna gelmesi beklenen, trafik cezalarında artışlar öngören kanun teklifinin de toplumda büyük tepki çektiğine işaret eden MYK üyelerinin, “Rakamların üstünden yeniden geçelim” dediği öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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fatih ates

ülkenin tek gelir kaynağı trafik cezaları oldu. semer vurdular milletin sırtına yetmedi bir de bindiler turku söyleyerek öyle geziyorlar

man

devlet vatandaşına tuzak kurmazmış derler ya para varsa bunlar her türlü komployu kurar

Bana anlat gebeş kaplumbağa..

Ben her zaman 50 TL benzin alıyorum diyorum seçmenlerden yeni haber bizim artık arabamız yok olan düşünsün :D