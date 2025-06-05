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İktisatçı İnan Mutlu Paylaştı: Trafik Cezalarında Sadece 4 Ayda Yıllık Hedefe Yaklaşılmış

İktisatçı İnan Mutlu Paylaştı: Trafik Cezalarında Sadece 4 Ayda Yıllık Hedefe Yaklaşılmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.06.2025 - 19:24

Kurban Bayramı tatili için yollara düşen vatandaşlar otoyollarda sık sık düşen hız limiti ve yapay zeka destekli radar kontrolü nedeniyle isyan etti. 

Vatandaşlar, devletin ceza için adeta pusu kurduğunu iddia ederken, iktisatçı İnan Mutlu 2025 yılında bütçede hedeflenen 55 milyar TL trafik cezasına, 53,5 milyar TL ile sadece yılın ilk 4 ayında yaklaşıldığını paylaştı.

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Kurban Bayramı tatilini evinden başka bir yerde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü ancak radar süprizi ile karşılaştı.

Kurban Bayramı tatilini evinden başka bir yerde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü ancak radar süprizi ile karşılaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı sürecince Türkiye genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla 30 km'de bir binlerce radarın aktif olarak görev yapacağını açıklamıştı.

Otoyollarda düşen hız limiti sonrası radara yakalanan vatandaşlar ise sosyal medyada tepki gösterdi. AKP’ye yakın olduğu bilinen isimlerin bile radar isyanına katıldığı dikkat çekmişti.

iktisatçı İnan Mutlu ise trafik cezası tartışmaları sonrasında ilginç bir paylaşımda bulundu.

iktisatçı İnan Mutlu ise trafik cezası tartışmaları sonrasında ilginç bir paylaşımda bulundu.

Mutlu, devletin 2025 yılı bütçesi içerisinde trafik cezalarından 55 milyar TL’lik bir gelir beklediğini ve yılın ilk 4 ayında toplam 53,5 milyar TL trafik cezası yazılarak bütçedeki hedefe yaklaşıldığını açıkladı.

İnan Mutlu’nun paylaşımı 👇

İnan Mutlu’nun paylaşımı 👇
twitter.com

'Bu bayramda trafik cezaları neden gündem oluyor?

2025 yılında devlet 55 milyar lira trafik cezası geliri hedefi koydu.

Daha ilk 4 ayda vatandaşa 53, 5 milyar liralık ceza kesildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre kesilen cezalardaki artış %101.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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