İktisatçı İnan Mutlu Paylaştı: Trafik Cezalarında Sadece 4 Ayda Yıllık Hedefe Yaklaşılmış
Kurban Bayramı tatili için yollara düşen vatandaşlar otoyollarda sık sık düşen hız limiti ve yapay zeka destekli radar kontrolü nedeniyle isyan etti.
Vatandaşlar, devletin ceza için adeta pusu kurduğunu iddia ederken, iktisatçı İnan Mutlu 2025 yılında bütçede hedeflenen 55 milyar TL trafik cezasına, 53,5 milyar TL ile sadece yılın ilk 4 ayında yaklaşıldığını paylaştı.
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Kurban Bayramı tatilini evinden başka bir yerde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü ancak radar süprizi ile karşılaştı.
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iktisatçı İnan Mutlu ise trafik cezası tartışmaları sonrasında ilginç bir paylaşımda bulundu.
İnan Mutlu’nun paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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