İktisatçı İnan Mutlu Paylaştı: Trafik Cezalarında Sadece 4 Ayda Yıllık Hedefe Yaklaşılmış

Kurban Bayramı tatili için yollara düşen vatandaşlar otoyollarda sık sık düşen hız limiti ve yapay zeka destekli radar kontrolü nedeniyle isyan etti.

Vatandaşlar, devletin ceza için adeta pusu kurduğunu iddia ederken, iktisatçı İnan Mutlu 2025 yılında bütçede hedeflenen 55 milyar TL trafik cezasına, 53,5 milyar TL ile sadece yılın ilk 4 ayında yaklaşıldığını paylaştı.