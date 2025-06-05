Kilometrelerce Araç Kuyruğu: Bodrum'a Tatilci Akını

Bodrum, pahalılık haberlerine rağmen 4.5 gün olan Kurban Bayramı tatilinde de en gözde tatil bölgesi oldu. Trafikteki bayram yoğunluğu dün ve bugün kendisini hissettirdi. İlçede halihazırda yoğun olan araç trafiğine bayram yoğunluğu da eklenince araç kuyrukları daha da uzadı. Ana arterlerde sürücüler tampon tampona gitmek zorunda kaldı.

Son 24 saatte Bodrum’a 50 bin aracın girdiği öğrenildi. Bayram nedeniyle Bodrum’a yaşayanların bazıları da memleketlerine gitti. Bu yüzden ilçenin çıkış istikametinde de araç yoğunluğunun olduğu gözlendi.