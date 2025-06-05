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Kilometrelerce Araç Kuyruğu: Bodrum'a Tatilci Akını

Kilometrelerce Araç Kuyruğu: Bodrum'a Tatilci Akını

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.06.2025 - 18:23

Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından olan Muğla’nın Bodrum ilçesi Kurban Bayramı öncesinde yoğun tatilci akınına uğradı.

Trafikte araç kuyruğu kilometrelerce olurken, son 24 saatte ilçeye 50 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

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Muğla’nın Bodrum ilçesi tatil zamanlarında sık sık pahalılığı ile gündeme geliyordu.

Muğla’nın Bodrum ilçesi tatil zamanlarında sık sık pahalılığı ile gündeme geliyordu.

Bodrum, pahalılık haberlerine rağmen 4.5 gün olan Kurban Bayramı tatilinde de en gözde tatil bölgesi oldu. Trafikteki bayram yoğunluğu dün ve bugün kendisini hissettirdi. İlçede halihazırda yoğun olan araç trafiğine bayram yoğunluğu da eklenince araç kuyrukları daha da uzadı. Ana arterlerde sürücüler tampon tampona gitmek zorunda kaldı.

Son 24 saatte Bodrum’a 50 bin aracın girdiği öğrenildi. Bayram nedeniyle Bodrum’a yaşayanların bazıları da memleketlerine gitti. Bu yüzden ilçenin çıkış istikametinde de araç yoğunluğunun olduğu gözlendi.

Bodrum'dan görüntüler 👇

Bodrum’da denetimler de hızlandı.

Bodrum’da denetimler de hızlandı.

Bodrum’da Kurban Bayramı öncesi güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı. Güvercinlik ve Torba mahallelerindeki kontrol noktalarındaki denetimlerde ilçeye girenler araçlar kontrol edildi.

Torba'daki denetime Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek de katıldı.

Kaymakam Çit, kontrol için durdurulan araçlardaki vatandaşlara iyi tatiller dileklerinde bulundu. Tatilcilere ayrıca trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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