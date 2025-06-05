Kilometrelerce Araç Kuyruğu: Bodrum'a Tatilci Akını
Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından olan Muğla’nın Bodrum ilçesi Kurban Bayramı öncesinde yoğun tatilci akınına uğradı.
Trafikte araç kuyruğu kilometrelerce olurken, son 24 saatte ilçeye 50 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muğla’nın Bodrum ilçesi tatil zamanlarında sık sık pahalılığı ile gündeme geliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bodrum'dan görüntüler 👇
Bodrum’da denetimler de hızlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın