AKP'li Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu Paylaşımı: "3. Sınıf Kasaba Müteahhiti"
AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan CHP Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı paylaşımda muhalifler için, “Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız.” ifadelerini kullandı.
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23 Mart’tan beri cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor.
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AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varanks sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.
Mustafa Varank’ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Konuştu 3. sınıf kasaba muhtarının 3. sınıfa giden oğlu!
Dedi dürzünün ana santral merkezi.
Ülkedeki Türklere "muhalif" denmesi de bayağı ilginç aslında.