AKP'li Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu Paylaşımı: "3. Sınıf Kasaba Müteahhiti"

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan CHP Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı paylaşımda muhalifler için, “Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız.” ifadelerini kullandı.