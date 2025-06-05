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AKP'li Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu Paylaşımı: "3. Sınıf Kasaba Müteahhiti"

AKP'li Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu Paylaşımı: "3. Sınıf Kasaba Müteahhiti"

Mustafa Varank
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.06.2025 - 17:37

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan CHP Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı paylaşımda muhalifler için, “Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız.” ifadelerini kullandı.

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23 Mart’tan beri cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

23 Mart’tan beri cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında yakın çalışma arkadaşları ile birlikte tutuklanmıştı.

İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de tutuklanmıştı.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varanks sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varanks sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Soruşturmada Ali Nuhoğlu’nun itirafçı olduğunu hatırlatan Varank, muhalif seçmen için, “Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız.” açıklamasında bulundu.

Mustafa Varank’ın paylaşımı 👇

Mustafa Varank’ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Ali Nuhoğlu itirafçı olmuş; ne demiştik hatırlatayım:

Sevgili Muhalifler,

Ekrem İmamoğlu, 2017'de aldığı evin önündeki villaları İBB'den milyarlarca lira ihale verdiği arkadaşına satın aldırıp, seçim öncesi yok pahasına açıktan zimmetine geçiren.

Seçim sonrası, mülkünün önü bir daha kapanmasın, değeri düşmesin diye evinin önündeki şahıs arsasını 156 milyon liraya İBB kasasından kamulaştıran.

Pervasız bir hırsızdır.

Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Can vanKamp

Konuştu 3. sınıf kasaba muhtarının 3. sınıfa giden oğlu!

Anthony Hopkins

Dedi dürzünün ana santral merkezi.

Bozkurt

Ülkedeki Türklere "muhalif" denmesi de bayağı ilginç aslında.