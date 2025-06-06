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Bir Kurban Bayramı Klasiği: Acemi Kasaplar Acil Servislere Akın Etti

Bir Kurban Bayramı Klasiği: Acemi Kasaplar Acil Servislere Akın Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.06.2025 - 11:37

Kurban Bayramı’nın klasiklerinden biri de acemi kasaplar oluyor. Kurban kesmek için kollarını sıvayan bazı vatandaşlar maalesef kendilerini yaralayabiliyor.

İşte Türkiye’den acemi kasap manzaraları…

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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran acemi kasaplardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçak kesiği nedeniyle el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran acemi kasaplardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçak kesiği nedeniyle el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralandı.

Kimi vatandaş uzun süredir hayvan kestiğini, başına ilk defa böyle bir şey geldiğini söylerken, kimileri ise hayvan keserken kendini kestiğini ifade etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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