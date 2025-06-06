Bir Kurban Bayramı Klasiği: Acemi Kasaplar Acil Servislere Akın Etti
Kurban Bayramı’nın klasiklerinden biri de acemi kasaplar oluyor. Kurban kesmek için kollarını sıvayan bazı vatandaşlar maalesef kendilerini yaralayabiliyor.
İşte Türkiye’den acemi kasap manzaraları…
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran acemi kasaplardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçak kesiği nedeniyle el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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