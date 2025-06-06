Depremde 269 Kişiye Mezar Olan Rönesans Rezidans: Firari Müteahhit Hüseyin Yalçın Coşkun Ölü Olarak Bulundu

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan ve 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans’ın müteahhitlerinden olan Mehmet Yaşar Coşkun, 10 Şubat 2023’te yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Firmanın diğer ortağı olan Hüseyin Yalçın Coşkun için ise tutuklama kararı çıkarılmıştı.