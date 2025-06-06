Depremde 269 Kişiye Mezar Olan Rönesans Rezidans: Firari Müteahhit Hüseyin Yalçın Coşkun Ölü Olarak Bulundu
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Hatay’daki Rönesans Rezidans yıkılmış ve 269 kişiye mezar olmuştu.
Rönesans Rezidans’ın firari müteahhiti Hüseyin Yalçın Coşkun’nun kaçtığı Sırbistan’da ölü olarak bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: T24
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Depremde yıkılan Rönesans Rezidans davasında yeni bir gelişme yaşandı.
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Sırbistan’da ölü olarak bulundu.
Hataysporlu futbolcu Christian Atsu da hayatını kaybedenlerin arasındaydı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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