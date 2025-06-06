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Depremde 269 Kişiye Mezar Olan Rönesans Rezidans: Firari Müteahhit Hüseyin Yalçın Coşkun Ölü Olarak Bulundu

Depremde 269 Kişiye Mezar Olan Rönesans Rezidans: Firari Müteahhit Hüseyin Yalçın Coşkun Ölü Olarak Bulundu

Sırbistan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.06.2025 - 15:11

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Hatay’daki Rönesans Rezidans yıkılmış ve 269 kişiye mezar olmuştu.

Rönesans Rezidans’ın firari müteahhiti Hüseyin Yalçın Coşkun’nun kaçtığı Sırbistan’da ölü olarak bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: T24

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Depremde yıkılan Rönesans Rezidans davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Depremde yıkılan Rönesans Rezidans davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan ve 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans’ın müteahhitlerinden olan Mehmet Yaşar Coşkun, 10 Şubat 2023’te yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Firmanın diğer ortağı olan Hüseyin Yalçın Coşkun için ise tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Sırbistan’da ölü olarak bulundu.

Sırbistan’da ölü olarak bulundu.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Hüseyin Yalçın Coşkun Sırbistan’da ölü olarak bulundu.

Coşkun’un ölüm nedeni ile ilgili açıklama yapılmazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu da hayatını kaybedenlerin arasındaydı.

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu da hayatını kaybedenlerin arasındaydı.

Depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da Rönesans Rezidans bınası yıkılmış ve 269 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybedenlerin arasında Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya da bulunuyordu.

Davada müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan tutulu olarak yargılanıyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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