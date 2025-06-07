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Yeni Akit'in Elektrik Akımına Kapılan Ferdi Zeyrek İçin Kullandığı Kelimeler Tepki Çekti

Yeni Akit'in Elektrik Akımına Kapılan Ferdi Zeyrek İçin Kullandığı Kelimeler Tepki Çekti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 09:34

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ferdi Zeyrek'in kalbinin 70 dakika sonra yeniden çalıştığı açıklandı. Şu anda Zeyrek'in sağlık durumunun stabil olduğu aktarılıyor ancak organlarında bir hasar oluşup oluşmadığı henüz bilinmiyor.

Söz konusu haber, Yeni Akit gazetesi tarafından ise “çarpıldı” başlığıyla verildi!

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Yeni Akit, Ferdi Zeyrek'in yaşadığı elim olayı "çarpıldı" başlığıyla verdi.

Yeni Akit, Ferdi Zeyrek'in yaşadığı elim olayı "çarpıldı" başlığıyla verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zeyrek'in ailesi ve Manisalılar hastane önüne akın ederken Zeyrek'in bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Zeyrek, kalp masajı yapılarak hastaneye getirildi.

Tüm Türkiye'yi şok eden bu haber ise Yeni Akit'in sosyal medya hesaplarından 'çarpıldı' başlığıyla verildi.

Yeni Akit'in X hesabındaki paylaşımı şu şekildeydi;

Yeni Akit'in X hesabındaki paylaşımı şu şekildeydi;

Vatandaşlardan ise tepkiler yükseldi.

Vatandaşlardan ise tepkiler yükseldi.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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