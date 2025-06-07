Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Akımına Kapıldı, Hastaneye Kaldırıldı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özgür Özel, Zeyrek'in kalbinin 70 dakika sonra çalıştığını duyurdu. Manisa'daki vatandaşlar ise hastane önüne akın etti.
Peki Ferdi Zeyrek'in son durumu nasıl?
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e elektrik çarptı.
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Kalbi 70 dakika sonra çalıştı.
Özgür Özel'in hastane önünden açıklamaları;
Ferdi Zeyrek'in sosyal medya hesabından da bir açıklama yapıldı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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