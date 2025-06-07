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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Akımına Kapıldı, Hastaneye Kaldırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Akımına Kapıldı, Hastaneye Kaldırıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 08:09

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özgür Özel, Zeyrek'in kalbinin 70 dakika sonra çalıştığını duyurdu. Manisa'daki vatandaşlar ise hastane önüne akın etti.

Peki Ferdi Zeyrek'in son durumu nasıl?

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e elektrik çarptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e elektrik çarptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinde elektrik akımına kapıldı. Zeyrek, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeyrek, yoğun bakıma alındı.

Kalbi 70 dakika sonra çalıştı.

Kalbi 70 dakika sonra çalıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in sağlık durumunu açıkladı. Özel, Zeyrek'in kalbinin 70 dakika sonra çalıştığını açıkladı: 'İlk 7 dakikadan sonra oksijen desteği veriliyor, beyninin bir hasar almadığını ümit ediyoruz. 70 dakika sonra kalbi atmaya başladı. Mucizeyi başaracak inşallah...Ama Ferdi Başkanımızın beyin fonksiyonlarında hasar oluşup oluşmadığı, bir süre sonra belli olacak.”

Özgür Özel'in hastane önünden açıklamaları;

Ferdi Zeyrek'in sosyal medya hesabından da bir açıklama yapıldı;

Ferdi Zeyrek'in sosyal medya hesabından da bir açıklama yapıldı;
twitter.com

'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmıştır.

Sayın Başkanımızın tedavisi, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakımda, doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir.

Resmi hesaplarımız dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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