Eren Bülbül'ün Annesi Ayşe Bülbül, DEM Parti'nin Bayram Tebriğini Değerlendirdi: "Başka Erenler Ölmesin"

T24'ten Ceren Bayar, Ayşe Bülbül'ün DEM Parti ile olan konuşmasının detaylarını aktardı. Bülbül, Bakırhan ile olan konuşmasını “Bayramımı kutladı, ‘O konuşmanız için teşekkür ederim’ dedi. Ben de kendisine aradığı için teşekkür ettim” diyerek anlattı.

DEM Parti'nin kendisini aramasını olumlu bir şekilde değerlendiren Bülbül, “Bu süreç araya girmese kabul etmezdim, konuşmazdım. Süreçten dolayı kabul ettim. Bayramımı kutlaması çok duygulu tabii.' dedi.

Bülbül, T24'e yaptığı açıklamasında ayrıca “Yeter ki başka Erenler ölmesin. Başka anneler ağlamasın. İnşallah öyle olur. Yoksa benim evladımın suçu yoktu. Adaletin peşini bırakmayacağım ben. Asla unutmam ama şimdi artık anneler ağlamasın istiyorum. Bu yüzden onay veriyorum. Sen benim yerimde olsan onay vermez miydin? Yeter ki ölmesin çocuklar. Bitecekse onay veriyorum. Evlatlarımızın günahı yok” ifadelerine yer verdi.