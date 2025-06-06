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Eren Bülbül'ün Annesi Ayşe Bülbül, DEM Parti'nin Bayram Tebriğini Değerlendirdi: "Başka Erenler Ölmesin"

Eren Bülbül'ün Annesi Ayşe Bülbül, DEM Parti'nin Bayram Tebriğini Değerlendirdi: "Başka Erenler Ölmesin"

DEM Parti
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 17:48

DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı nedeniyle Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü telefonla aradı. Bakırhan'ın Eren Bülbül'ün annesinin bayramını kutladığı ve Bülbül'e PKK'nın fesih kararından sonraki desteği için teşekkür ettiği aktarıldı.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, anne Ayşe Bülbül de Bakırhan'a bu telefon görüşmesi için teşekkür etti.

Kaynak: T24 / Ceren Bayar

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DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e bayram tebriği.

DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e bayram tebriği.

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında bu Kurban Bayramı’nda bir ilk yaşandı. DEM Parti'nin açıklamasının ardından Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın Kurban Bayramı vesilesiyle siyasi parti liderlerini ve çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak bayramlarını kutladıkları öğrenildi.

O isimler arasında 2017 yılında, Trabzon'daki PKK saldırısında hayatını kaybeden Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de vardı.

"Kendisine aradığı için teşekkür ettim."

"Kendisine aradığı için teşekkür ettim."

T24'ten Ceren Bayar, Ayşe Bülbül'ün DEM Parti ile olan konuşmasının detaylarını aktardı. Bülbül, Bakırhan ile olan konuşmasını “Bayramımı kutladı, ‘O konuşmanız için teşekkür ederim’ dedi. Ben de kendisine aradığı için teşekkür ettim” diyerek anlattı.

DEM Parti'nin kendisini aramasını olumlu bir şekilde değerlendiren Bülbül, “Bu süreç araya girmese kabul etmezdim, konuşmazdım. Süreçten dolayı kabul ettim. Bayramımı kutlaması çok duygulu tabii.' dedi.

Bülbül, T24'e yaptığı açıklamasında ayrıca Yeter ki başka Erenler ölmesin. Başka anneler ağlamasın. İnşallah öyle olur. Yoksa benim evladımın suçu yoktu. Adaletin peşini bırakmayacağım ben. Asla unutmam ama şimdi artık anneler ağlamasın istiyorum. Bu yüzden onay veriyorum. Sen benim yerimde olsan onay vermez miydin? Yeter ki ölmesin çocuklar. Bitecekse onay veriyorum. Evlatlarımızın günahı yok” ifadelerine yer verdi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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hahiy96887

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