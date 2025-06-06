Eren Bülbül'ün Annesi Ayşe Bülbül, DEM Parti'nin Bayram Tebriğini Değerlendirdi: "Başka Erenler Ölmesin"
DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı nedeniyle Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü telefonla aradı. Bakırhan'ın Eren Bülbül'ün annesinin bayramını kutladığı ve Bülbül'e PKK'nın fesih kararından sonraki desteği için teşekkür ettiği aktarıldı.
T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, anne Ayşe Bülbül de Bakırhan'a bu telefon görüşmesi için teşekkür etti.
Kaynak: T24 / Ceren Bayar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e bayram tebriği.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kendisine aradığı için teşekkür ettim."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
yeni kurucu anayasa ile her sey kokunden cozulecek.
Analar ağlamasın diye diye saf insanların duygularından nasıl faydalanıyorlar görüyorsunuz değil mi? Görevli elemanları da yeni anayasayla her şey düzelecek ... Devamını Gör
yaylada 10 inek gücünde diyorlar bu "anneye" 1 eren ölür 20 tane daha doğurur.. o memelerle üzerine keçi sürüsünü bile besler.. sen üzülmüyorsan ben de üzülm... Devamını Gör