Cübbeli Ahmet, Abdülhamid’in Evliya Olduğunu İddia Ettiği Sözleriyle Gündem Oldu
Cübbeli Ahmet açıklamalarıyla gündeme gelmeyi başaran isimlerden. Şimdiyse Abdülhamid ile ilgili bir iddiasıyla konuşuluyor. Abdülhamid’in evliya olduğunu dile getirdiği anlar sosyal medyada kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Cübbeli, “Ravza’nın bekçileri kaç defa gözleriyle gördüler” sözlerini de eklemişti.
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Cübbeli’nin sözlerine tepkiler de gecikmedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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