onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cübbeli Ahmet, Abdülhamid’in Evliya Olduğunu İddia Ettiği Sözleriyle Gündem Oldu

Cübbeli Ahmet, Abdülhamid’in Evliya Olduğunu İddia Ettiği Sözleriyle Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.06.2025 - 14:52

Cübbeli Ahmet açıklamalarıyla gündeme gelmeyi başaran isimlerden. Şimdiyse Abdülhamid ile ilgili bir iddiasıyla konuşuluyor. Abdülhamid’in evliya olduğunu dile getirdiği anlar sosyal medyada kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Cübbeli, “Ravza’nın bekçileri kaç defa gözleriyle gördüler” sözlerini de eklemişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Cübbeli’nin sözlerine tepkiler de gecikmedi.

Cübbeli’nin sözlerine tepkiler de gecikmedi.

İzleyiciler video karşısında yorumlarda buluştu ve tepkilerini paylaştı.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
9
7
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın