Cübbeli Ahmet, Abdülhamid’in Evliya Olduğunu İddia Ettiği Sözleriyle Gündem Oldu

Cübbeli Ahmet açıklamalarıyla gündeme gelmeyi başaran isimlerden. Şimdiyse Abdülhamid ile ilgili bir iddiasıyla konuşuluyor. Abdülhamid’in evliya olduğunu dile getirdiği anlar sosyal medyada kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Cübbeli, “Ravza’nın bekçileri kaç defa gözleriyle gördüler” sözlerini de eklemişti.