onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Güney Koreli Yayıncı Kadın İstanbul’da Sözlü ve Fiziksel Tacize Uğradı: O Anlar Yayına Yansıdı

Güney Koreli Yayıncı Kadın İstanbul’da Sözlü ve Fiziksel Tacize Uğradı: O Anlar Yayına Yansıdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.06.2025 - 14:16

İçerik Devam Ediyor

Güney Koreli yayıncı mhyochi, İstanbul seyahati esnasında canlı yayın yaparken korku dolu anlar yaşadı. Yanına gelen yaşlı adam ilk önce elini tuttu, Güney Koreli kadın da dostane bir yaklaşım olduğunu düşünerek tepki vermedi. Ancak adam ısrarla kadına dokunmaya çalışmaya devam etti ve dakikalarca takip etti. Kadın ne yapacağını bilemediği o anlarda ağlamaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Adamın ısrarla sohbet etmeye çalışması, takip etmesi üzerine turist kadın bir köşeye geçerek panikle bekledi.

Adamın ısrarla sohbet etmeye çalışması, takip etmesi üzerine turist kadın bir köşeye geçerek panikle bekledi.

O anlar sosyal medyada paylaşılınca gündeme geldi. Yaşlı adama tepkiler sürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
7
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın