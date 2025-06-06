Güney Koreli Yayıncı Kadın İstanbul’da Sözlü ve Fiziksel Tacize Uğradı: O Anlar Yayına Yansıdı

Güney Koreli yayıncı mhyochi, İstanbul seyahati esnasında canlı yayın yaparken korku dolu anlar yaşadı. Yanına gelen yaşlı adam ilk önce elini tuttu, Güney Koreli kadın da dostane bir yaklaşım olduğunu düşünerek tepki vermedi. Ancak adam ısrarla kadına dokunmaya çalışmaya devam etti ve dakikalarca takip etti. Kadın ne yapacağını bilemediği o anlarda ağlamaya başladı.