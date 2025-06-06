Güney Koreli Yayıncı Kadın İstanbul’da Sözlü ve Fiziksel Tacize Uğradı: O Anlar Yayına Yansıdı

Güney Koreli yayıncı mhyochi, İstanbul seyahati esnasında canlı yayın yaparken korku dolu anlar yaşadı. Yanına gelen yaşlı adam ilk önce elini tuttu, Güney Koreli kadın da dostane bir yaklaşım olduğunu düşünerek tepki vermedi. Ancak adam ısrarla kadına dokunmaya çalışmaya devam etti ve dakikalarca takip etti. Kadın ne yapacağını bilemediği o anlarda ağlamaya başladı.
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Adamın ısrarla sohbet etmeye çalışması, takip etmesi üzerine turist kadın bir köşeye geçerek panikle bekledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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