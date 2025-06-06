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Bir İçerik Üreticisi Günümüzde Bayramların Nasıl Geçtiğini Parodileştirerek Eski Günleri Özletti

Bir İçerik Üreticisi Günümüzde Bayramların Nasıl Geçtiğini Parodileştirerek Eski Günleri Özletti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.06.2025 - 10:53

İçerik Devam Ediyor

İhsan Görgülü adlı içerik üreticisi, “günümüzde bayramlar” notuyla bir parodi paylaşımı yaptı. İçerik üreticisi, her tespitiyle eski bayramları özletmeyi başardı. Artık bayramlar eskisi kadar neşeli olmuyor. Bi’ tadı tuzu kalmadı desek yeridir. Ancak eskiden böyle miydi? Günler öncesinden bayram heyecanı yaşanırdı…

İçerik üreticisinin paylaşımına gelin birlikte bakalım.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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