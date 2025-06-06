Bir İçerik Üreticisi Günümüzde Bayramların Nasıl Geçtiğini Parodileştirerek Eski Günleri Özletti

İhsan Görgülü adlı içerik üreticisi, “günümüzde bayramlar” notuyla bir parodi paylaşımı yaptı. İçerik üreticisi, her tespitiyle eski bayramları özletmeyi başardı. Artık bayramlar eskisi kadar neşeli olmuyor. Bi’ tadı tuzu kalmadı desek yeridir. Ancak eskiden böyle miydi? Günler öncesinden bayram heyecanı yaşanırdı…
İçerik üreticisinin paylaşımına gelin birlikte bakalım.
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Kurban Bayramınız kutlu olsun!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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