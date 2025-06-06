Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Kadın Yaşadıklarını Anlattı

@yasam_kapsulu_dehb adlı Instagram hesabından içerikler üreten, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir kadın konuya dair paylaşımıyla viral oldu. “Ben DEHB’liyim” diyerek bu rahatsızlıkla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlatmak istemişti. Gelin detaylara geçelim!
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Yaşadıkları hepimizin başına en az bir kere gelen durumlardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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