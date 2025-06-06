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Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.06.2025 - 09:46

İçerik Devam Ediyor

@yasam_kapsulu_dehb adlı Instagram hesabından içerikler üreten, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir kadın konuya dair paylaşımıyla viral oldu. “Ben DEHB’liyim” diyerek bu rahatsızlıkla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlatmak istemişti. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Yaşadıkları hepimizin başına en az bir kere gelen durumlardı.

Yaşadıkları hepimizin başına en az bir kere gelen durumlardı.

Ancak mesela bunları sürekli yaşıyor olmaktı. Zihin karmaşasından kafada adeta birçok sekme açık gibi gezmek bazen içerik üreticisinin dediği gibi unutkanlığa neden olabiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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