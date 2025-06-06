Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Kadın Yaşadıklarını Anlattı

@yasam_kapsulu_dehb adlı Instagram hesabından içerikler üreten, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir kadın konuya dair paylaşımıyla viral oldu. “Ben DEHB’liyim” diyerek bu rahatsızlıkla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlatmak istemişti. Gelin detaylara geçelim!