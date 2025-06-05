Otoyolda Ördeğin Ne işi Var? Vatandaşlar Ankara’da Trafikte Karşılaştıkları Yavru Ördek İçin Seferber Oldu

@oguzbor adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir vatandaş, Ankara’da otoyolda karşılaştıkları bir durumu paylaşmasıyla viral oldu. Önündeki araç dörtlüleri yakıp durunca sorun olduğunu düşünerek yardım amaçlı duran Bor, sorunun ne olduğunu görünce şaşkınlık yaşamıştı. Otoyolda yavru bir ördek vardı. Neyse ki seferberlik sağlandı ve ördek dostumuz kurtarıldı.