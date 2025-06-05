onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Otoyolda Ördeğin Ne işi Var? Vatandaşlar Ankara’da Trafikte Karşılaştıkları Yavru Ördek İçin Seferber Oldu

Otoyolda Ördeğin Ne işi Var? Vatandaşlar Ankara’da Trafikte Karşılaştıkları Yavru Ördek İçin Seferber Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.06.2025 - 15:58

İçerik Devam Ediyor

@oguzbor adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir vatandaş, Ankara’da otoyolda karşılaştıkları bir durumu paylaşmasıyla viral oldu. Önündeki araç dörtlüleri yakıp durunca sorun olduğunu düşünerek yardım amaçlı duran Bor, sorunun ne olduğunu görünce şaşkınlık yaşamıştı. Otoyolda yavru bir ördek vardı. Neyse ki seferberlik sağlandı ve ördek dostumuz kurtarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Otoyolda ördeğin ne işi var?

Otoyolda ördeğin ne işi var?

Hepimizin aklını gelen bu soru karşısında ne yazık ki bir cevap yok. Sizce nereden gelmiş olabilir? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın