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Bir İçerik Üreticisi Bir Odaya Girdiğimizde Neden Sebebini Unuttuğumuzu Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Bir Odaya Girdiğimizde Neden Sebebini Unuttuğumuzu Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.06.2025 - 13:40

İçerik Devam Ediyor

@bencokmerakettim adlı Instagram hesabından içerikler üreten Zihni Başsaray, kısa sürede popüler olan isimlerden. Çünkü kendisi hayatın içinden içerikleriyle hepimizin aklına gelen o soruları yanıtlıyor. Şimdiyse bir odaya girdiğimizde neden sebebini unuttuğumuzu açıkladı. Eminiz ki sizin de başınıza gelmiştir. Gelin nedenini öğrenelim!

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Kapı etkisinin, internette gezerken sekmeler arasında başına geldiğini dile getirenler oldu.

Kapı etkisinin, internette gezerken sekmeler arasında başına geldiğini dile getirenler oldu.

Ama kabul edelim ki bu olay bazen çok sinir bozucu olabiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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