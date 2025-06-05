Bir İçerik Üreticisi Bir Odaya Girdiğimizde Neden Sebebini Unuttuğumuzu Anlattı

@bencokmerakettim adlı Instagram hesabından içerikler üreten Zihni Başsaray, kısa sürede popüler olan isimlerden. Çünkü kendisi hayatın içinden içerikleriyle hepimizin aklına gelen o soruları yanıtlıyor. Şimdiyse bir odaya girdiğimizde neden sebebini unuttuğumuzu açıkladı. Eminiz ki sizin de başınıza gelmiştir. Gelin nedenini öğrenelim!
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Kapı etkisinin, internette gezerken sekmeler arasında başına geldiğini dile getirenler oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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