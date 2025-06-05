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Bir Astrolog Burçların Aşka mı Yoksa Cinselliğe mi Düşkün Olduğunu Sıraladı

Bir Astrolog Burçların Aşka mı Yoksa Cinselliğe mi Düşkün Olduğunu Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.06.2025 - 10:38

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Tuğba Karadayı adlı astrolog yeni paylaşımıyla etkileşimlerin odağı oldu. Astrolog kadın, burçların aşktan yana mı yoksa cinsellikten yana mı olduklarını sıralamıştı. Kimi tarafını net seçerken, kimi her ikisine de düşkündü. Ancak bir burç vardı ki, adeta “maça gidelim birlikte ama sevgili olmayalım” replikleri gibi yalnızca arkadaşlık seviyordu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Karadayı’nın sıralamasının yanı sıra “Hayır, öyle değil” dediğiniz burçlar var mı? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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