Bir Astrolog Burçların Aşka mı Yoksa Cinselliğe mi Düşkün Olduğunu Sıraladı

Tuğba Karadayı adlı astrolog yeni paylaşımıyla etkileşimlerin odağı oldu. Astrolog kadın, burçların aşktan yana mı yoksa cinsellikten yana mı olduklarını sıralamıştı. Kimi tarafını net seçerken, kimi her ikisine de düşkündü. Ancak bir burç vardı ki, adeta “maça gidelim birlikte ama sevgili olmayalım” replikleri gibi yalnızca arkadaşlık seviyordu. Gelin detaylara geçelim!