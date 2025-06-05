Babası Annesini Övmeyince Onu Mutlu Etmek İçin Devreye Giren Dünyalar Tatlısı Kız Kalpleri Isıttı!

@herkesbanadilosder adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir anne, eşiyle birlikte kızlarının tepkisinin ne olacağını merak ettikleri için bir oyun oynadı ve o anları kayda alarak hesabında yayınladı. Oyunda anne, babaya güzelliğine dair sorular soruyor, baba ise övmek yerine beğenmediğini dile getiriyordu. Tatlı çocuk bu diyaloglar karşısında hemen annesine destek olmak istemesiyle içimizi ısıttı. Gelin bir de birlikte izleyelim!