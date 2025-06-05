Babası Annesini Övmeyince Onu Mutlu Etmek İçin Devreye Giren Dünyalar Tatlısı Kız Kalpleri Isıttı!

@herkesbanadilosder adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir anne, eşiyle birlikte kızlarının tepkisinin ne olacağını merak ettikleri için bir oyun oynadı ve o anları kayda alarak hesabında yayınladı. Oyunda anne, babaya güzelliğine dair sorular soruyor, baba ise övmek yerine beğenmediğini dile getiriyordu. Tatlı çocuk bu diyaloglar karşısında hemen annesine destek olmak istemesiyle içimizi ısıttı. Gelin bir de birlikte izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Tatlı kız kısa sürede beğenilerin odağı oldu, yorumlar da yağdı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Allah'ım sen konuyu biliyorsun