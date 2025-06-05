Bir Kadın Evinin Manzarasının Nasıl Kapandığını Paylaşmasıyla Tartışmaya Neden Oldu

Sevim Dalan adlı Instagram kullanıcısı, İstanbul’daki evinin manzarasının yeni bir bina inşaatına başlanmasıyla nasıl kapandığını kayda aldı. Önce ilk halini ardından ise finali çekmişti. Artık kendi binasının hemen yanında yeni bir bina olması can sıkıcı bir durumdu. O anları paylaşan kadın viral olurken, sosyal medya kullanıcıları yorumlarda ikiye bölündü. Kimi kadının üzüntüsüne hak verdi, kimiyse ters tepkilerle karşıladı. Gelin detaylara geçelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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manzaradaki tek detay❤️🇹🇷
Manzarada da pek bir şey yok dağ, binalar...