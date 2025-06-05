Bir Kadın Evinin Manzarasının Nasıl Kapandığını Paylaşmasıyla Tartışmaya Neden Oldu

Şimdi kabul edelim ki, bu durum hepimiz için can sıkıcı olurdu. Ancak önleyebilmek için elden gelen bir durum olmamasıyla Sevim Dalan da duygularını Instagram hesabından paylaşmayı tercih etmişti. Paylaşıma şu notları düştü 👇

“Yeni İstanbul’a hoş geldiniz. Hayaller taştan- manzara kapalı.

Güneş artık bir lüks- tarih betonların altında.

bunun bir dönüşüm olduğu kesin. ama ilerleme? hiç sanmıyorum.

3 ay gibi kısa bir sürede evimin önünde çekildi. Şehrin geri kalanını siz hayal edin.“