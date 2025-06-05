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Bir Kadın Evinin Manzarasının Nasıl Kapandığını Paylaşmasıyla Tartışmaya Neden Oldu

Bir Kadın Evinin Manzarasının Nasıl Kapandığını Paylaşmasıyla Tartışmaya Neden Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.06.2025 - 08:55

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Sevim Dalan adlı Instagram kullanıcısı, İstanbul’daki evinin manzarasının yeni bir bina inşaatına başlanmasıyla nasıl kapandığını kayda aldı. Önce ilk halini ardından ise finali çekmişti. Artık kendi binasının hemen yanında yeni bir bina olması can sıkıcı bir durumdu. O anları paylaşan kadın viral olurken, sosyal medya kullanıcıları yorumlarda ikiye bölündü. Kimi kadının üzüntüsüne hak verdi, kimiyse ters tepkilerle karşıladı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Şimdi kabul edelim ki, bu durum hepimiz için can sıkıcı olurdu. Ancak önleyebilmek için elden gelen bir durum olmamasıyla Sevim Dalan da duygularını Instagram hesabından paylaşmayı tercih etmişti. Paylaşıma şu notları düştü 👇

“Yeni İstanbul’a hoş geldiniz. Hayaller taştan- manzara kapalı. 

Güneş artık bir lüks- tarih betonların altında. 

bunun bir dönüşüm olduğu kesin. ama ilerleme? hiç sanmıyorum. 

3 ay gibi kısa bir sürede evimin önünde çekildi. Şehrin geri kalanını siz hayal edin.“

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Gürkan Turnalı

manzaradaki tek detay❤️🇹🇷

eebbeenn

Manzarada da pek bir şey yok dağ, binalar...