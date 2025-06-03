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Marmaray’da Bir Kadının Fonda Gitarla Anlaşılmayan Bir Konuşma Yapmasıyla Garip Anlar Yaşandı

Marmaray’da Bir Kadının Fonda Gitarla Anlaşılmayan Bir Konuşma Yapmasıyla Garip Anlar Yaşandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.06.2025 - 14:51

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İstanbul’da Marmaray hattı ilginç anların ev sahibi olmaya devam ediyor. Bir sokak müzisyeni gitar çalarken gelip konuşmaya başlayan bir kadının o anları sosyal medyada viral oldu. Kadının ne dediğini, neden bahsettiğini anlamak pek mümkün değildi. O anlara gitarın da eşlik etmesiyle mistik birkaç dakika yaşandı. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda almaya başladı.

Vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda almaya başladı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca goygoy da eksik olmadı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları yorumlarda buluştu. Bunca konuşma arasından yalnızca Fenerbahçe sözlerinin anlaşılır olması da manidardı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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