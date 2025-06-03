Marmaray’da Bir Kadının Fonda Gitarla Anlaşılmayan Bir Konuşma Yapmasıyla Garip Anlar Yaşandı

İstanbul’da Marmaray hattı ilginç anların ev sahibi olmaya devam ediyor. Bir sokak müzisyeni gitar çalarken gelip konuşmaya başlayan bir kadının o anları sosyal medyada viral oldu. Kadının ne dediğini, neden bahsettiğini anlamak pek mümkün değildi. O anlara gitarın da eşlik etmesiyle mistik birkaç dakika yaşandı. Gelin birlikte izleyelim!