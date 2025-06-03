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Bilinçaltı ve Kuantum Eğitmeni Bel Ağrılarının Sebebinin Başkalarının Yükleri Olabileceğini İddia Etti

Bilinçaltı ve Kuantum Eğitmeni Bel Ağrılarının Sebebinin Başkalarının Yükleri Olabileceğini İddia Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.06.2025 - 11:58

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Bilinçaltı ve Kuantum eğitmeni Ebru Demirhan, bel ağrılarının sebebi olarak ilginç bir açıklamaya imza attı. Başkalarının yükünü taşıyor olmak, dert edinmek bel ağrısına sebep olabilir demişti. Nasıl olabiliyor diye düşünüyorsanız da bilinçaltından kaynaklanabileceğini ifade etmişti. Gelin bir de birlikte dinleyelim! Bakalım siz hak verecek misiniz?

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İşte o anlar 👇

Bilinçaltının hayatımızda fazlasıyla etkisi olduğuna inananlardansanız bir düşünün deriz.

Bilinçaltının hayatımızda fazlasıyla etkisi olduğuna inananlardansanız bir düşünün deriz.

Kimin derdini yük edinmiş olabilirsiniz, kafanızı nelerle meşgul ediyorsunuz kontrol etmekte fayda olabilir. Peki ya açıklama size mantıklı geldi mi? Yoksa “Alakası yok” diyenlerden misiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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SeuS

Kuantum kelimesi pek popüler oldu ya, hemen unvanlarına ekleyiveriyor bu modern kamanalar. Kuantum nedir, onu da bir açıklasa da dinlesek. Kuantum fiziği ato... Devamını Gör

ömer

Tens ultrason hot pack 15 gün boyunca yada uğraştırma şimdi başkalarının yüklerini taşımayı bırak geçmiş olsun 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😅😅😅

Jonathan

“Söz ağızdan çıkana kadar senin esirindir. Söz ağızdan çıktıktan sonra sen sözünün esirisindir.” İnsanları yanlış yönlendirme ve yanlış düşüncelere sevk etme... Devamını Gör