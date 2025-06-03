Bilinçaltı ve Kuantum Eğitmeni Bel Ağrılarının Sebebinin Başkalarının Yükleri Olabileceğini İddia Etti

Bilinçaltı ve Kuantum eğitmeni Ebru Demirhan, bel ağrılarının sebebi olarak ilginç bir açıklamaya imza attı. Başkalarının yükünü taşıyor olmak, dert edinmek bel ağrısına sebep olabilir demişti. Nasıl olabiliyor diye düşünüyorsanız da bilinçaltından kaynaklanabileceğini ifade etmişti. Gelin bir de birlikte dinleyelim! Bakalım siz hak verecek misiniz?