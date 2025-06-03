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Kepçesine Kuşlar Yuva Yaptığı İçin 23 Gündür Çalışamayan Adam 200 Bin TL Zarar Etti: “Yuvayı Asla Yıkmam”

Kepçesine Kuşlar Yuva Yaptığı İçin 23 Gündür Çalışamayan Adam 200 Bin TL Zarar Etti: “Yuvayı Asla Yıkmam”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.06.2025 - 10:40

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Hatay Antakya’da hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu, kuşların kepçesinin bomunun üstüne yuva yaptığını fark etti. Hal böyle olunca yuvayı bozmak istemeyen Kuyucu, kuşların yumurtadan çıkıp uçmasını bekleme kararı aldı. 23 gündür kontak vurmayan Kuyucu’nun zararı 200 Bin TL’yi buldu. İHA’ya konuşan Kuyucu, zararın önemli olmadığını dile getirdi. Gelin o anlara geçelim!

Kaynak: İHA

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İşte detaylar 👇

“Makinem bir ay değil, 3 ay daha yatsa asla yuva yıkmam.”

“Makinem bir ay değil, 3 ay daha yatsa asla yuva yıkmam.”

Kuyucu’nun merhameti sosyal medyada takdirleri topladı. Kumru yavrularının sağlıkla uçması dileğiyle diyelim. 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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