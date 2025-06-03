Torunuyla Kovalamaca Oynayan Dedenin Enerjisiyle Günümüz Güzelleşti!

Bebeklik, çocukluk yıllarımızda yanımızda olan büyüklerimiz bizi en iyi şekilde büyütmek için ellerinden geleni yaparken, bundan keyif de alıyorlar. Zaten yıllar geçtikçe torundan başka meşgaleleri olmuyor. Onların da hayatına renk geliyor. Böyle güzel anların çoğalması dileğiyle 🩷