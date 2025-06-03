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Torunuyla Kovalamaca Oynayan Dedenin Enerjisiyle Günümüz Güzelleşti!

Torunuyla Kovalamaca Oynayan Dedenin Enerjisiyle Günümüz Güzelleşti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.06.2025 - 10:05

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@bilginntahsin adlı Twitter kullanıcısı paylaştığı videoyla beğenileri topladı. Bir meydanda kaydedilen görüntülerde dede ile torunu koşuştura koşuştura oyun oynuyordu. Dedemizin enerjisi karşısında hayran kaldık! Torunuyla böyle güzel anılar biriktirmesiyse paha biçilemezdi. Gelin birlikte izleyelim, güne güzel başlayalım!

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İşte o anlar 👇

Dede ve torun, büyükanne ve torun ilişkisi bir başka oluyor.

Dede ve torun, büyükanne ve torun ilişkisi bir başka oluyor.

Bebeklik, çocukluk yıllarımızda yanımızda olan büyüklerimiz bizi en iyi şekilde büyütmek için ellerinden geleni yaparken, bundan keyif de alıyorlar. Zaten yıllar geçtikçe torundan başka meşgaleleri olmuyor. Onların da hayatına renk geliyor. Böyle güzel anların çoğalması dileğiyle 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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