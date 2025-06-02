Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisinin 2. Sezon İçin Güldüren Özet İçerik Üreticilerinden Geldi

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ilk sezonuyla büyük yankı uyandırmıştı. Serenay Sarıkaya’nın başrolünde olduğu dizide partnerlerinden hangisiyle yoluna devam edeceği merak konusuydu. Çok geçmeden 2. sezon da yayınlandı. Ancak 2. sezonda Cem Murathan karakteriyle fena ters köşe olduk. Eleştiriler de gecikmedi. @yilmazsisters adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten fenomen kardeşler de diziye parodi videosu çektiler. Gelin o anları birlikte izleyelim!
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Dizide Serenay Sarıkaya’nın hayat verdiği Leyla Taylan’a her karakterin aşık olması da eleştirilmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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