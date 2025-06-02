onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Her Şeyi Tek Tek Deneyecekler: İçerik Üreticisi Şimdi de Yabancı Arkadaşlarına Çekirdek Denetti

Her Şeyi Tek Tek Deneyecekler: İçerik Üreticisi Şimdi de Yabancı Arkadaşlarına Çekirdek Denetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.06.2025 - 15:36

İçerik Devam Ediyor

@irlandanindiyetisyeni adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk, yabancı arkadaşlarına Türk yemeklerini denettiği videolarıyla adeta fenomen oldu. Seri olarak devam eden videoların yeni üyesi çekirdek oldu. Genç kadın arkadaşlarına çekirdek ikram ettiğinde en çok şaşırdığı şey çitlemeyi bilenler oldu. Gelin birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Gördüğünüz üzere direkt olarak ağzında ayıklamayı seçenler de vardı.

Gördüğünüz üzere direkt olarak ağzında ayıklamayı seçenler de vardı.

Siz ne düşünüyorsunuz, Videoların yeni üyesi kim olmalı? Bi’ şırdan, işkembe denetse nasıl olur? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın