Her Şeyi Tek Tek Deneyecekler: İçerik Üreticisi Şimdi de Yabancı Arkadaşlarına Çekirdek Denetti

@irlandanindiyetisyeni adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk, yabancı arkadaşlarına Türk yemeklerini denettiği videolarıyla adeta fenomen oldu. Seri olarak devam eden videoların yeni üyesi çekirdek oldu. Genç kadın arkadaşlarına çekirdek ikram ettiğinde en çok şaşırdığı şey çitlemeyi bilenler oldu. Gelin birlikte bakalım!