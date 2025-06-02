Her Şeyi Tek Tek Deneyecekler: İçerik Üreticisi Şimdi de Yabancı Arkadaşlarına Çekirdek Denetti

@irlandanindiyetisyeni adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk, yabancı arkadaşlarına Türk yemeklerini denettiği videolarıyla adeta fenomen oldu. Seri olarak devam eden videoların yeni üyesi çekirdek oldu. Genç kadın arkadaşlarına çekirdek ikram ettiğinde en çok şaşırdığı şey çitlemeyi bilenler oldu. Gelin birlikte bakalım!
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İşte o anlar 👇
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Gördüğünüz üzere direkt olarak ağzında ayıklamayı seçenler de vardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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