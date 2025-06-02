İsveç Para ile Çöp Alıyor! En Temiz Ülkelerden İsveç’te Çöplerin Dönüşümdeki Önemi

İsveç’in dünyanın en temiz ülkeleri arasında yer almasının elbette bir sebebi var. İsveç’te çevre dostu olmak ve sürdürülebilir bir hayat sürmek benimsendiği için çöpler konusunda da hassasiyet söz konusu. Binalarda yer alan çöp vakumlarıyla ne koku, ne de başka olumsuz bir durum yaşanmıyor. Buna ek olarak çöpler elektrik, ısınma olarak geri dönüyor. Gelin o anlara geçelim!

Kaynak: @keyfiguzerhah