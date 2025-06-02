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İsveç Para ile Çöp Alıyor! En Temiz Ülkelerden İsveç’te Çöplerin Dönüşümdeki Önemi

İsveç Para ile Çöp Alıyor! En Temiz Ülkelerden İsveç’te Çöplerin Dönüşümdeki Önemi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.06.2025 - 12:11

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İsveç’in dünyanın en temiz ülkeleri arasında yer almasının elbette bir sebebi var. İsveç’te çevre dostu olmak ve sürdürülebilir bir hayat sürmek benimsendiği için çöpler konusunda da hassasiyet söz konusu. Binalarda yer alan çöp vakumlarıyla ne koku, ne de başka olumsuz bir durum yaşanmıyor. Buna ek olarak çöpler elektrik, ısınma olarak geri dönüyor. Gelin o anlara geçelim!

Kaynak: @keyfiguzerhah

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Sizce ülkemizde de böyle bir sistem benimsemek mümkün mü?

Sizce ülkemizde de böyle bir sistem benimsemek mümkün mü?

Henüz çöpler bile ayrışmamışken, daha çok yolumuz var gibi görünüyor. Ancak çevrenin temizliği huzuru da beraberinde getirenlerden. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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mehtap kus

bizim ülkede de camdan sokağa çöp atanlar var. :(

Mehmet Can

Çöplerin toplanması,geri dönüşüm merkezlerinde işlenmesi arkasından bir ćok katkıyı beraberinde getirir.Ormanların,su kaynakların,madenlerin korunmasına önem... Devamını Gör