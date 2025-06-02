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Takla Atan Araçtakilere Yardım Etmek İçin Camı Kıran Vatandaş Sert Tepkilerle Karşılandı: “Gerizekalı Bunlar”

Takla Atan Araçtakilere Yardım Etmek İçin Camı Kıran Vatandaş Sert Tepkilerle Karşılandı: “Gerizekalı Bunlar”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.06.2025 - 09:23

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Bir motor sürücüsü trafikte ilerlerken bir kazaya şahit oldu ve o anlar anbean kask kamerasına yansıdı. Bir araç hızla ilerlerken önündeki araca çarparak takla atmıştı. Aracı gören herkes yardım için sağ çekip yanlarına doğru koştu. Kapıları açmak istediler ancak açılmadı. Hal böyle olunca bir vatandaş camı kırdı. Ancak aracın içindeki kişiler buna sinirlenerek, “Gerizekalı bunlar, niye kırıyorsun” şeklinde tepkiler verdi.

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İşte o anlar 👇

Adam tepki karşısında ne diyeceğini bilemedi.

Adam tepki karşısında ne diyeceğini bilemedi.

Sosyal medyada görüntüler viral olunca yorumlar da gecikmedi. “İyilikten maraz doğar” diyenler de oldu, şok etkisi olduğunu savunanlar da. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Ynr

Yanlış yapmışsınız, Bunları çekiciyle kaldırıp direk mezara koyacaktınız..

Patrick Jane

Bunda abartılacak bir durum yok , şok etkisinde söylenendir takılmayın

Görünmez

Keşke öyle bıraksaydın beyinlerine biraz kan gidince çalışırdı.Hep erken çıkardığından olmuş bu tepki