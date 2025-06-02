Takla Atan Araçtakilere Yardım Etmek İçin Camı Kıran Vatandaş Sert Tepkilerle Karşılandı: “Gerizekalı Bunlar”

Bir motor sürücüsü trafikte ilerlerken bir kazaya şahit oldu ve o anlar anbean kask kamerasına yansıdı. Bir araç hızla ilerlerken önündeki araca çarparak takla atmıştı. Aracı gören herkes yardım için sağ çekip yanlarına doğru koştu. Kapıları açmak istediler ancak açılmadı. Hal böyle olunca bir vatandaş camı kırdı. Ancak aracın içindeki kişiler buna sinirlenerek, “Gerizekalı bunlar, niye kırıyorsun” şeklinde tepkiler verdi.