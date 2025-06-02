Takla Atan Araçtakilere Yardım Etmek İçin Camı Kıran Vatandaş Sert Tepkilerle Karşılandı: “Gerizekalı Bunlar”

Bir motor sürücüsü trafikte ilerlerken bir kazaya şahit oldu ve o anlar anbean kask kamerasına yansıdı. Bir araç hızla ilerlerken önündeki araca çarparak takla atmıştı. Aracı gören herkes yardım için sağ çekip yanlarına doğru koştu. Kapıları açmak istediler ancak açılmadı. Hal böyle olunca bir vatandaş camı kırdı. Ancak aracın içindeki kişiler buna sinirlenerek, “Gerizekalı bunlar, niye kırıyorsun” şeklinde tepkiler verdi.
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İşte o anlar 👇
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Adam tepki karşısında ne diyeceğini bilemedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Yanlış yapmışsınız, Bunları çekiciyle kaldırıp direk mezara koyacaktınız..
Bunda abartılacak bir durum yok , şok etkisinde söylenendir takılmayın
Keşke öyle bıraksaydın beyinlerine biraz kan gidince çalışırdı.Hep erken çıkardığından olmuş bu tepki