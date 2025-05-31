Hazırladıkları Dans Şovuyla Ağızları Açık Bırakan Ekip Harikalar Yarattı!

@timuracardance adlı Instagram sayfasından içerikler üreten dansçı Timur Acar, ekibiyle birlikte harika bir dans şovuna imza attı. Aslında sahneye bir dansçı olarak değil, sunucu olarak çıkarak seyircilerin kafasını karıştırmıştı. Ardından ise mikrofon bozuldu şakasıyla birlikte sahneye dansçılar akın etti ve şov başladı!
Gelin sözü uzatmadan o anlara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Timur Acar, “Ters köşe” notuyla o anları paylaşınca beğeniler yağdı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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