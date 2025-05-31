Hazırladıkları Dans Şovuyla Ağızları Açık Bırakan Ekip Harikalar Yarattı!

@timuracardance adlı Instagram sayfasından içerikler üreten dansçı Timur Acar, ekibiyle birlikte harika bir dans şovuna imza attı. Aslında sahneye bir dansçı olarak değil, sunucu olarak çıkarak seyircilerin kafasını karıştırmıştı. Ardından ise mikrofon bozuldu şakasıyla birlikte sahneye dansçılar akın etti ve şov başladı!

Gelin sözü uzatmadan o anlara geçelim!