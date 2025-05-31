Biz Heimlich Ülkesiyiz: İzmir’de Boğulma Tehlikesi Yaşayan Köpek Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

İzmir’de bir sokak köpeğinin yemek borusuna yabancı cisim kaçtı ve masum can boğulma tehlikesi yaşadı. Köpeğin yere yatarak can çekiştiğini gören vatandaşlar yardımına koştu. Bir vatandaşımız heimlich manevrası yaparak köpeğin hayatını kurtardı. Boğulma tehlikesini atlatan köpek, ayaklanarak yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gelin birlikte izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Bir dönemler öyle sık heimlich haberi görüyorduk ki adeta bizimle özdeşti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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