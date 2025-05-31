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Bingöllü Ünlü Oyuncu Ali Sürmeli Türkçe Öğrendiği Çocukluk Yıllarında Yaşadığı Dil Karmaşasını Anlattı

Bingöllü Ünlü Oyuncu Ali Sürmeli Türkçe Öğrendiği Çocukluk Yıllarında Yaşadığı Dil Karmaşasını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.05.2025 - 15:01

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Bingöllü ünlü oyuncu Ali Sürmeli, Almanya Berlin’de düzenlenen Bingöllüler Gecesi’ne davet edildi. Başarılı oyuncu kimliğiyle ismini hafızalarımıza kazıyan Sürmeli, sunucunun sorusu doğrultusunda Türkçe konuşmayı öğrendiği çocukluk yıllarından bahsetti. Aslında evde Zazaca konuştuklarını söyleyen Sürmeli, dışarıda Kürtçe, okulda ise Türkçe konuştuklarını belirtti.

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İşte o anlar 👇

Okul çağında Türkçe konuşmayı öğrenmişti Sürmeli.

Okul çağında Türkçe konuşmayı öğrenmişti Sürmeli.

Ve videoda da bahsettiği üzere en iyi şekilde konuşabilmek için elinden geleni yapmıştı. Oyunculuk mesleğini icra ederken de kendisinde, her daim en iyi performansını sergilediğini görüyoruz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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