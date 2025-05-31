Övgü Yağdı: Şarkıcı Ece Mumay'ın Ana Dili Gibi Konuştuğu İngilizce ve Almanca Aksanları Gündem Oldu!

Son olarak Sinan Akçıl'la çıkarttıkları Felaket isimli şarkı ile gündeme gelen Ece Mumay müzik listelerinin sevilen isimlerinden biri bildiğiniz gibi. Adını manşetlerde pek görmesek de gündeme şarkılarıyla ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla düşen isim son olarak Sinan Akçıl'la haklarında çıkan aşk iddialarıyla konuşulmuştu.

Şarkı tanıtımları için bir programa çıkmaların ardından Sinan Akçıl, Ece Mumay'ın İngilizcesini övmelere doyamadı. Tiktok'ta @zehramumay isimli kullanıcının yaptığı editte Ece Mumay'ın İngilizce ve Almanca aksanlarına övgü dolu yorumlar yapıdı.