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Övgü Yağdı: Şarkıcı Ece Mumay'ın Ana Dili Gibi Konuştuğu İngilizce ve Almanca Aksanları Gündem Oldu!

Övgü Yağdı: Şarkıcı Ece Mumay'ın Ana Dili Gibi Konuştuğu İngilizce ve Almanca Aksanları Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2025 - 12:12

Son olarak Sinan Akçıl'la çıkarttıkları Felaket isimli şarkı ile gündeme gelen Ece Mumay müzik listelerinin sevilen isimlerinden biri bildiğiniz gibi. Adını manşetlerde pek görmesek de gündeme şarkılarıyla ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla düşen isim son olarak Sinan Akçıl'la haklarında çıkan aşk iddialarıyla konuşulmuştu.

Şarkı tanıtımları için bir programa çıkmaların ardından Sinan Akçıl, Ece Mumay'ın İngilizcesini övmelere doyamadı. Tiktok'ta @zehramumay isimli kullanıcının yaptığı editte Ece Mumay'ın İngilizce ve Almanca aksanlarına övgü dolu yorumlar yapıdı.

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Pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Mumay, sadece sesiyle değil, tarzıyla da konuşulan ve zaman zaman magazin manşetlerinde kendine yer edinen isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Mumay, sadece sesiyle değil, tarzıyla da konuşulan ve zaman zaman magazin manşetlerinde kendine yer edinen isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Güzelliği ve tarzı sık sık gündeme gelen Ece Mumay, sahne kostümüyle olduğu kadar, kendisine yapılan yorumlara verdiği yanıtlarla da adından bahsettiriyor.

Ece Mumay, genç yaşına rağmen pop müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edindi. Özellikle 2020 yılında çıkan ve büyük beğeni toplayan “Galaksi” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmıştı “Olmadı” gibi duygusal parçalarıyla da dikkat çeken Mumay, listelerin başına yerleşmeye devam ediyor.

Ece Mumay, enerjik ve samimi tarzıyla pop müziğin yıldızlarından biri olarak yükselmeye devam ederken kendisi son olarak Sinan Akçıl'a çıkarttıkları şarkıyla gündeme geldi.

Ece Mumay, enerjik ve samimi tarzıyla pop müziğin yıldızlarından biri olarak yükselmeye devam ederken kendisi son olarak Sinan Akçıl'a çıkarttıkları şarkıyla gündeme geldi.

Sinan Akçıl ile Felaket isimli yeni bir şarkı çıkartan Ece Mumay klip için gittikleri yurt dışı seyahatlerinden yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarının başına yerleşmişti.

Paris'te yaptıkları romantik paylaşımlarla aşk yaşadıkları düşünülen ikili ardından bu iddiaları yalanlamıştı. 

Sinan Akçıl, yaptığı açıklamada, 'Yine hakkımda bir takım magazin haberleri üretiliyor' diyerek iddiaları reddetmiş, Ece Mumay ise 'Aşk yok. Biz dünyaya farklı bakan iki insanız. Müzikte güzel anlaşan iki insanız. Sinan'ı seviyorum, çok başarılı bir müzisyen. Kışa da bir düetimiz var. Birlikteliğimiz uzun süre devam edecek işle alakalı. Yakıştırmalar rahatsız etmiyor ama. Kiminle iş yaparsan bu tarz yakıştırmalar olur' şeklinde konuşmuştu.

Seda Sayan'ın programına birlikte konuk olan Ece Mumay, Sinan Akçıl'ın İngilizcesini övdüğü anların ardından Tiktok'ta kendisine yapılan bir editle gündeme geldi.

@zehramumay isimli Tiktok kullanıcının paylaştığı editi şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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