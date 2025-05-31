Övgü Yağdı: Şarkıcı Ece Mumay'ın Ana Dili Gibi Konuştuğu İngilizce ve Almanca Aksanları Gündem Oldu!
Son olarak Sinan Akçıl'la çıkarttıkları Felaket isimli şarkı ile gündeme gelen Ece Mumay müzik listelerinin sevilen isimlerinden biri bildiğiniz gibi. Adını manşetlerde pek görmesek de gündeme şarkılarıyla ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla düşen isim son olarak Sinan Akçıl'la haklarında çıkan aşk iddialarıyla konuşulmuştu.
Şarkı tanıtımları için bir programa çıkmaların ardından Sinan Akçıl, Ece Mumay'ın İngilizcesini övmelere doyamadı. Tiktok'ta @zehramumay isimli kullanıcının yaptığı editte Ece Mumay'ın İngilizce ve Almanca aksanlarına övgü dolu yorumlar yapıdı.
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Pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Mumay, sadece sesiyle değil, tarzıyla da konuşulan ve zaman zaman magazin manşetlerinde kendine yer edinen isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
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Ece Mumay, enerjik ve samimi tarzıyla pop müziğin yıldızlarından biri olarak yükselmeye devam ederken kendisi son olarak Sinan Akçıl'a çıkarttıkları şarkıyla gündeme geldi.
@zehramumay isimli Tiktok kullanıcının paylaştığı editi şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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