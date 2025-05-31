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1997'de Türkiye Güzeli Seçilmişti: Podyumların Efsane İsimlerinden Çağla Şıkel'den Şoke Eden Şiddet Açıklaması

1997'de Türkiye Güzeli Seçilmişti: Podyumların Efsane İsimlerinden Çağla Şıkel'den Şoke Eden Şiddet Açıklaması

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2025 - 09:47 Son Güncelleme: 31.05.2025 - 09:58

Çağla Şıkel, konuk olduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programında geçmişte yaşadığı sözel şiddeti ilk kez dile getirdi. “Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim” sözleriyle dikkat çeken Şıkel yaşadıklarından bahsetti.

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Türkiye’nin en zarif isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, adını ilk kez 1997’de Türkiye Güzeli seçilerek duyurdu.

Türkiye’nin en zarif isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, adını ilk kez 1997’de Türkiye Güzeli seçilerek duyurdu.

Ardından podyumların aranan yüzü, ekranların sevilen sunucusu haline gelen Şıkel, sadece modayla değil güzellik sırlarıyla da denediği ilginç meditasyonlarla da anından bahsettirmeye devam etti.

Televizyon dünyasında da aktif olan Şıkel, 'Her Şey Dahil', 'Bugün Ne Giysem' ve 'Çağla ile Yeni Bir Gün' gibi programların sunuculuğunu üstlenmişti. Bu programlarla izleyicilerin beğenisini kazanmış ve televizyon dünyasında sağlam bir yer edinen ismin sunuculuk yetenekleri de böylece kanıtlanmıştı.

Güzellik ve moda dünyasında da etkili bir figür olan Şıkel, sosyal medya üzerinden güzellik sırlarını ve moda önerilerini takipçileriyle paylaşıyor bildiğiniz gibi.

Güzellik ve moda dünyasında da etkili bir figür olan Şıkel, sosyal medya üzerinden güzellik sırlarını ve moda önerilerini takipçileriyle paylaşıyor bildiğiniz gibi.

Modellik kariyerinin yanında oyunculukta da kendini gösteren Çağla Şıkel Cennet Mahallesi'nde yer almış ve hafızlara kazınan bir rolü üstlenmişti. Ayrıca 'Avrupa Yakası' ve 'Görgüsüzler' gibi popüler dizilerde de rol alan ismin asıl yükselişi ise katıldığı yarışmalar olmuştu.

Çağla Şıkel 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilmiş, aynı yıl düzenlenen Miss World 1997 yarışmasında Türkiye'yi temsil etmişti. Dördüncü olarak Avrupa Güzeli unvanını kazanan Şıkel o gün bugündür magazinin aranan isimlerinden biri.

Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın hazırlayıp sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk olan Şıkel zaman zaman olduğu gibi bu sefer de açıklamalarıyla adından bahsettirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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