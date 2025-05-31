1997'de Türkiye Güzeli Seçilmişti: Podyumların Efsane İsimlerinden Çağla Şıkel'den Şoke Eden Şiddet Açıklaması
Çağla Şıkel, konuk olduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programında geçmişte yaşadığı sözel şiddeti ilk kez dile getirdi. “Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim” sözleriyle dikkat çeken Şıkel yaşadıklarından bahsetti.
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Türkiye’nin en zarif isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, adını ilk kez 1997’de Türkiye Güzeli seçilerek duyurdu.
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Güzellik ve moda dünyasında da etkili bir figür olan Şıkel, sosyal medya üzerinden güzellik sırlarını ve moda önerilerini takipçileriyle paylaşıyor bildiğiniz gibi.
Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın hazırlayıp sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk olan Şıkel zaman zaman olduğu gibi bu sefer de açıklamalarıyla adından bahsettirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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