1997'de Türkiye Güzeli Seçilmişti: Podyumların Efsane İsimlerinden Çağla Şıkel'den Şoke Eden Şiddet Açıklaması

Modellik kariyerinin yanında oyunculukta da kendini gösteren Çağla Şıkel Cennet Mahallesi'nde yer almış ve hafızlara kazınan bir rolü üstlenmişti. Ayrıca 'Avrupa Yakası' ve 'Görgüsüzler' gibi popüler dizilerde de rol alan ismin asıl yükselişi ise katıldığı yarışmalar olmuştu.

Çağla Şıkel 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilmiş, aynı yıl düzenlenen Miss World 1997 yarışmasında Türkiye'yi temsil etmişti. Dördüncü olarak Avrupa Güzeli unvanını kazanan Şıkel o gün bugündür magazinin aranan isimlerinden biri.