Arnavut Kökenli Dua Lipa'nın Memleketinden Yaptığı Kahvaltı Paylaşımındaki Detaylara X'te Yorum Yağdı!
Arnavut yıldız Dua Lipa'nın memleketi Kosova'dan yaptığı kahvaltı paylaşımı sosyal medyada olay oldu. X kullanıcılarının Türk esintileri içeren kahvaltıya yaptığı yorumlara gelin birlikte bakalım!
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Son yılların parlayan isimlerinden biri olan Dua Lipa, kariyerine YouTube’a cover videoları yükleyerek başlayan, "Be the One", "New Rules" ve "IDGAF" gibi hit parçalarıyla kısa sürede global hale gelen isimlerden biri.
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İngiliz aktör Callum Turner ile olan ilişkisiyle şimdilerde bulutların üzerinde gördüğümüz Dua Lipa'nın parmağındaki yüzün nişan söylentilerini de beraberinde getirmişti.
Aile bağlarının kuvvetli olduğunu zaman zaman paylaşımlarıyla gösteren Dua Lipa geçtiğimiz gün ailesini ziyarete gittiğini paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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