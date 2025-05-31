Arnavut Kökenli Dua Lipa'nın Memleketinden Yaptığı Kahvaltı Paylaşımındaki Detaylara X'te Yorum Yağdı!

Dua Lipa, sadece sesiyle değil kökeniyle de dikkat çekiyor. Kendisi, Kosova kökenli Arnavut bir ailenin çocuğu. 1995 yılında Londra’da doğan Dua, ailesinin savaş nedeniyle İngiltere’ye göç etmesiyle müzikle iç içe bir hayat yaşamaya başlamış.

Dua Lipa, Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine sahip. Şarkıları listelerin üst sıralarından inmediği gibi, tarzı ve sahne enerjisiyle de sosyal medya kullanıcılarının sıkça konuştuğu isimlerden biri. olan Dua Lipa zaman zaman benzerlik gösteren kültürümüzle manşetlere yerleşiyor.