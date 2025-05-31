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Arnavut Kökenli Dua Lipa'nın Memleketinden Yaptığı Kahvaltı Paylaşımındaki Detaylara X'te Yorum Yağdı!

Arnavut Kökenli Dua Lipa'nın Memleketinden Yaptığı Kahvaltı Paylaşımındaki Detaylara X'te Yorum Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2025 - 11:03

Arnavut yıldız Dua Lipa'nın memleketi Kosova'dan yaptığı kahvaltı paylaşımı sosyal medyada olay oldu. X kullanıcılarının Türk esintileri içeren kahvaltıya yaptığı yorumlara gelin birlikte bakalım!

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Son yılların parlayan isimlerinden biri olan Dua Lipa, kariyerine YouTube’a cover videoları yükleyerek başlayan, "Be the One", "New Rules" ve "IDGAF" gibi hit parçalarıyla kısa sürede global hale gelen isimlerden biri.

Son yılların parlayan isimlerinden biri olan Dua Lipa, kariyerine YouTube’a cover videoları yükleyerek başlayan, "Be the One", "New Rules" ve "IDGAF" gibi hit parçalarıyla kısa sürede global hale gelen isimlerden biri.

Ardından gelen Grammy ödülleri, dünya turneleri ve her adımda olay yaratan kırmızı halı stilleriyle Dua, sadece müziğiyle değil, tarzıyla da konuşulmaya başladı.

Ama tabii ki magazin dünyası onun sadece sesiyle değil, çalkantılı özel hayatıyla da fazlasıyla ilgileniyor. Ünlü model Anwar Hadid ile yaşadığı aşk uzun süre gündemde kalmış, çiftin her paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Ayrılıkları da en az birliktelikleri kadar olay olmuştu. Dua Lipa’nın daha sonra Fransız yönetmen Romain Gavras ile yaşadığı ilişki de magazin sayfalarına bomba gibi düşmüştü.

İngiliz aktör Callum Turner ile olan ilişkisiyle şimdilerde bulutların üzerinde gördüğümüz Dua Lipa'nın parmağındaki yüzün nişan söylentilerini de beraberinde getirmişti.

İngiliz aktör Callum Turner ile olan ilişkisiyle şimdilerde bulutların üzerinde gördüğümüz Dua Lipa'nın parmağındaki yüzün nişan söylentilerini de beraberinde getirmişti.

Dua Lipa, sadece sesiyle değil kökeniyle de dikkat çekiyor. Kendisi, Kosova kökenli Arnavut bir ailenin çocuğu. 1995 yılında Londra’da doğan Dua, ailesinin savaş nedeniyle İngiltere’ye göç etmesiyle müzikle iç içe bir hayat yaşamaya başlamış.

Dua Lipa, Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine sahip. Şarkıları listelerin üst sıralarından inmediği gibi, tarzı ve sahne enerjisiyle de sosyal medya kullanıcılarının sıkça konuştuğu isimlerden biri. olan Dua Lipa zaman zaman benzerlik gösteren kültürümüzle manşetlere yerleşiyor.

Aile bağlarının kuvvetli olduğunu zaman zaman paylaşımlarıyla gösteren Dua Lipa geçtiğimiz gün ailesini ziyarete gittiğini paylaştı.

Aile bağlarının kuvvetli olduğunu zaman zaman paylaşımlarıyla gösteren Dua Lipa geçtiğimiz gün ailesini ziyarete gittiğini paylaştı.

Arnavut kökenli olması nedeniyle kahvaltı ve yemek tercihlerinde Türk kültürüyle benzer lezzetlere yönelmesiyle dikkat çeken isim kahvaltı paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarından bir çok yorum aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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