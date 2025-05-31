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İçerik Üreticisi, Rol Modellik Konusunu Anlatarak Gençlerin Neden Fenomen Olmak İstediğini Açıkladı

İçerik Üreticisi, Rol Modellik Konusunu Anlatarak Gençlerin Neden Fenomen Olmak İstediğini Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.05.2025 - 13:50

İçerik Devam Ediyor

İçerik üreticisi Hubeyb Karaca, “Simge Barankoğlu, Kosgeb ve rol modeller” başlığıyla bir paylaşım yaptı. Karaca, günümüz gençlerinin okumak yerine neden fenomen olmak istediklerini açıklamıştı. Bunu da influencer Simge Barankoğlu ve Kosgeb ile örneklendirmişti. Gençler,  influencerları rol model alıyorlardı çünkü çalışmadan para kazanabildiğini görmüşlerdi. Gelin bir de ondan dinleyelim!

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Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden bu yana Instagram’da da TikTok’ta da “içerik üreticiliği” yapan birçok kişi görür olduk. Sponsorluklar, işbirlikleri, tıklanmalar derken paraya kolay ulaşım, okumayı geri plana atmıştı. Siz de Hubeyb Karaca’ya katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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