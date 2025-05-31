İçerik Üreticisi, Rol Modellik Konusunu Anlatarak Gençlerin Neden Fenomen Olmak İstediğini Açıkladı

İçerik üreticisi Hubeyb Karaca, “Simge Barankoğlu, Kosgeb ve rol modeller” başlığıyla bir paylaşım yaptı. Karaca, günümüz gençlerinin okumak yerine neden fenomen olmak istediklerini açıklamıştı. Bunu da influencer Simge Barankoğlu ve Kosgeb ile örneklendirmişti. Gençler, influencerları rol model alıyorlardı çünkü çalışmadan para kazanabildiğini görmüşlerdi. Gelin bir de ondan dinleyelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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