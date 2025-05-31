Kızlarıyla Dans Gösterisi Düzenleyen Babaların O Anları Duygulandırdı!

Mersin’de Müfide İlhan İlkokulu içimizi ısıtan anlara vesile oldu. Babalar ve kızları, “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısı eşliğinde dans gösterisi düzenlemişti. Önce babalar sahneye çıktı ardından ise kızları onlara eşlik etti. Bu renkli görüntüler karşısında “Güzel şeyler de oluyor” yorumları geldi. Gelin bir de birlikte izleyelim!