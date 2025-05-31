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Kızlarıyla Dans Gösterisi Düzenleyen Babaların O Anları Duygulandırdı!

Kızlarıyla Dans Gösterisi Düzenleyen Babaların O Anları Duygulandırdı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.05.2025 - 12:24

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Mersin’de Müfide İlhan İlkokulu içimizi ısıtan anlara vesile oldu. Babalar ve kızları, “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısı eşliğinde dans gösterisi düzenlemişti. Önce babalar sahneye çıktı ardından ise kızları onlara eşlik etti. Bu renkli görüntüler karşısında “Güzel şeyler de oluyor” yorumları geldi. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

O anlar, @ogretmenlerhane adlı TikTok sayfasından paylaşıldı.

O anlar, @ogretmenlerhane adlı TikTok sayfasından paylaşıldı.

Kızlar, babalarıyla olan bu sevgi dolu anı bir ömür hatırlayacaklardı. Öğretmenlerin vesile olduğu gösteri beğenileri topladı. Böyle pozitif anların çoğalması dileğiyle 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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