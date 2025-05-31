Kızlarıyla Dans Gösterisi Düzenleyen Babaların O Anları Duygulandırdı!

Mersin’de Müfide İlhan İlkokulu içimizi ısıtan anlara vesile oldu. Babalar ve kızları, “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısı eşliğinde dans gösterisi düzenlemişti. Önce babalar sahneye çıktı ardından ise kızları onlara eşlik etti. Bu renkli görüntüler karşısında “Güzel şeyler de oluyor” yorumları geldi. Gelin bir de birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar, @ogretmenlerhane adlı TikTok sayfasından paylaşıldı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın