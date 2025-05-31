Halı Kirlenmesin Diye En Çok Bastıkları Yere Paspas Sererek Çare Bulan Kadın Tepki Topladı

Halılar, koltuklar kirlenmesin diye üzerine örtü sermek bir dönemler epey popülerdi. Sebebi ise misafir geldiğinde daha temiz bir görüntü sağlamaktı. Tabii eskiden leke çıkarıcılar da günümüzdeki kadar iyi olmadığı için eşyalarını korumak isteyenler de örtü seriyordu. Ancak şimdilerde lekeleri çıkarmak oldukça kolayken örtü sermek eskiye nazaran mantıklı gelmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!