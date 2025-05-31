Halı Kirlenmesin Diye En Çok Bastıkları Yere Paspas Sererek Çare Bulan Kadın Tepki Topladı

Bir kadın, salondaki halıları kirlenmesin diye bulduğu çözümü sosyal medya hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Halının, hep oturdukları koltuğun altına denk gelen kısmına iki tane paspas sermişti. Böylelikle koltukta oturdukları zaman halının o kısmını kirlerden koruyabilecekti. Ancak sosyal medya kullanıcıları video karşısında tepkilerini yorumlarda dile getirdi. “Kirlense ne olacak” şeklinde yorumlar geldi. Gelin önce videoyu izleyelim!
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Bu tip önlemlerle özellikle eskiden sık karşılaşıyorduk.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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