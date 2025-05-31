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Halı Kirlenmesin Diye En Çok Bastıkları Yere Paspas Sererek Çare Bulan Kadın Tepki Topladı

Halı Kirlenmesin Diye En Çok Bastıkları Yere Paspas Sererek Çare Bulan Kadın Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.05.2025 - 11:21

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Bir kadın, salondaki halıları kirlenmesin diye bulduğu çözümü sosyal medya hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Halının, hep oturdukları koltuğun altına denk gelen kısmına iki tane paspas sermişti. Böylelikle koltukta oturdukları zaman halının o kısmını kirlerden koruyabilecekti. Ancak sosyal medya kullanıcıları video karşısında tepkilerini yorumlarda dile getirdi. “Kirlense ne olacak” şeklinde yorumlar geldi. Gelin önce videoyu izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Bu tip önlemlerle özellikle eskiden sık karşılaşıyorduk.

Bu tip önlemlerle özellikle eskiden sık karşılaşıyorduk.

Halılar, koltuklar kirlenmesin diye üzerine örtü sermek bir dönemler epey popülerdi. Sebebi ise misafir geldiğinde daha temiz bir görüntü sağlamaktı. Tabii eskiden leke çıkarıcılar da günümüzdeki kadar iyi olmadığı için eşyalarını korumak isteyenler de örtü seriyordu. Ancak şimdilerde lekeleri çıkarmak oldukça kolayken örtü sermek eskiye nazaran mantıklı gelmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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