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Kedileriyle Macera Yaşamayı Seven İçerik Üreticisinin Panik Atak Yaşatan Anları

Kedileriyle Macera Yaşamayı Seven İçerik Üreticisinin Panik Atak Yaşatan Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.05.2025 - 14:17

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda sosyal medyada kedileriyle içerikler üreterek popüler hale gelen @dafeiju001 adlı Instagram sayfası konuşuluyor. Kedi eğitimi zordur, besleyenler bilir. Ancak içerik üreticisinin kedileri bi’ nebze eğitimliler diyebiliriz. Onların kayıkla yüzdükleri anlar karşısında korku yaşasak da onlar keyifli görünüyor. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Kediler sudan pek hoşlanmazlar ancak gördüğünüz üzere bu ekip hayatı yaşamayı biliyor.

Kediler sudan pek hoşlanmazlar ancak gördüğünüz üzere bu ekip hayatı yaşamayı biliyor.

Her ne kadar düşecekler mi, bir şey olacak mı, iyiler mi telaşıyla videoyu izlesek de sahiplerinin yanında mutlu oldukları belli oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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