Kedileriyle Macera Yaşamayı Seven İçerik Üreticisinin Panik Atak Yaşatan Anları

Son zamanlarda sosyal medyada kedileriyle içerikler üreterek popüler hale gelen @dafeiju001 adlı Instagram sayfası konuşuluyor. Kedi eğitimi zordur, besleyenler bilir. Ancak içerik üreticisinin kedileri bi’ nebze eğitimliler diyebiliriz. Onların kayıkla yüzdükleri anlar karşısında korku yaşasak da onlar keyifli görünüyor. Gelin birlikte izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Kediler sudan pek hoşlanmazlar ancak gördüğünüz üzere bu ekip hayatı yaşamayı biliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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