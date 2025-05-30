İnekten Kopardıkları Tüylerle Kendilerine Yuva Yapan Kargaların O Anları

Van’da yaşanan ilginç olayı TRT Haber aktardı. İki karga başına üşüştükleri ineğin tüylerini kopara kopara taşımış ve kendilerine sıcak, korunaklı bir yuva yapmışlardı. Kargaların ineğin sırtına konarak, tüylerini aldıkları anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Gelin önce videoyu izleyelim!
Kaynak: TRT Haber
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Kargalar yuva yapmak içinse bir evin bacasını seçmişlerdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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