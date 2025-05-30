Gönüllerimizi Fethetmelere Doyamayan Dan Reynolds Konserinde Filistin Bayrağı Açtı

Imagine Dragons grubunun solisti Daniel Coulter Reynolds, konserde Filistin bayrağı açarak desteğini ortaya koydu. O anlar sosyal medyada gündeme geldi, etkileşim yağdı. Reynolds’ın her konserde ayrı konuşulurken bu konseriyle de dillere pelesenk olmayı başardı. Gelin o anlara bakalım!
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Kendisini üstsüz konser performanslarıyla hafızalara kazıdık biliyorsunuz ki.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Her defasında düşüyorlarmis adam 100 bin insan öldükten sonra tepki veriyor aynı Avrupa Birliği gibi, 100 bin insan hala hergun öldürüyorlar ve bizim salakla... Devamını Gör
Sistematik soykırım yapılan bir topluma, yarı çıplak çıktığı konserde bayrak açarak sözde destek vermiş ve gelen tepkiler aşık olduk, düştük, çoh yağışıklı..... Devamını Gör
darısı bizim bi yerini açmayı medeniyet sanan sözde sıg sanatçılara
ne alaka ya 🤣