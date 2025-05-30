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Gönüllerimizi Fethetmelere Doyamayan Dan Reynolds Konserinde Filistin Bayrağı Açtı

Gönüllerimizi Fethetmelere Doyamayan Dan Reynolds Konserinde Filistin Bayrağı Açtı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.05.2025 - 09:37

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Imagine Dragons grubunun solisti Daniel Coulter Reynolds, konserde Filistin bayrağı açarak desteğini ortaya koydu. O anlar sosyal medyada gündeme geldi, etkileşim yağdı. Reynolds’ın her konserde ayrı konuşulurken bu konseriyle de dillere pelesenk olmayı başardı. Gelin o anlara bakalım!

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Kendisini üstsüz konser performanslarıyla hafızalara kazıdık biliyorsunuz ki.

Kendisini üstsüz konser performanslarıyla hafızalara kazıdık biliyorsunuz ki.

Aynı zamanda yeteneği ve sempatisi de gönülleri kazanmasında rol oynuyor. Filistin’e olan desteğiyle de bir kez daha onu neden sevdiğimizi hatırlamış olduk!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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