Nişantaşı’nda Kombin Videosu Çekmek İsteyen Kadın Trafik Durmadığı İçin İsyan Etti

Son zamanlarda sosyal medyada kombin videoları revaçta. Özellikle de İstanbul’da her sokağın köşesinde kombinini kayda alan birini görmek mümkün. Sosyal medyada sevilen bir içerik olan kombin videolarının fail versiyonuyla karşınızdayız. Nişantaşı’nda kombinini çekmek için telefonunu yerleştiren bir kadın, trafik aktığı için videosunu istediği şekilde çekememişti. İsyanını da sosyal medya hesabından paylaştı.