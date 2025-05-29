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Nişantaşı’nda Kombin Videosu Çekmek İsteyen Kadın Trafik Durmadığı İçin İsyan Etti

Nişantaşı’nda Kombin Videosu Çekmek İsteyen Kadın Trafik Durmadığı İçin İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.05.2025 - 15:33

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Son zamanlarda sosyal medyada kombin videoları revaçta. Özellikle de İstanbul’da her sokağın köşesinde kombinini kayda alan birini görmek mümkün. Sosyal medyada sevilen bir içerik olan kombin videolarının fail versiyonuyla karşınızdayız. Nişantaşı’nda kombinini çekmek için telefonunu yerleştiren bir kadın, trafik aktığı için videosunu istediği şekilde çekememişti. İsyanını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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İşte detaylar 👇

Her kombin videosunun bir de olmazsa olmazı var.

Her kombin videosunun bir de olmazsa olmazı var.

“Biri telefonumuzu alır gider mi?” düşüncesi akıllardan çıkmaz. Peki ya siz bu içerikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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