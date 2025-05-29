Nişantaşı’nda Kombin Videosu Çekmek İsteyen Kadın Trafik Durmadığı İçin İsyan Etti

Son zamanlarda sosyal medyada kombin videoları revaçta. Özellikle de İstanbul’da her sokağın köşesinde kombinini kayda alan birini görmek mümkün. Sosyal medyada sevilen bir içerik olan kombin videolarının fail versiyonuyla karşınızdayız. Nişantaşı’nda kombinini çekmek için telefonunu yerleştiren bir kadın, trafik aktığı için videosunu istediği şekilde çekememişti. İsyanını da sosyal medya hesabından paylaştı.
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Her kombin videosunun bir de olmazsa olmazı var.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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