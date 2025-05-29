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Beyaz Tüylü Bir Böcek Gören Kadın O Anları Ölümsüzleştirdi: Böceğin Güzelliği Mest Etti

Beyaz Tüylü Bir Böcek Gören Kadın O Anları Ölümsüzleştirdi: Böceğin Güzelliği Mest Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.05.2025 - 14:42

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@cicekbocekkadin adlı Instagram hesabından çiçeklere ve böceklere dair içerikler üreten Hidayet adlı kadın, yünlü yaprak biti olduğunu tahmin ettiği bir böceği paylaştı. Uzun zamandır bu böceği görmek istediğini belirten kadın, sonunda o büyüleyici anı yaşamıştı. Evet, böcek ve büyüleyici kelimeleri yan yana gelince bir garipsemiş olabilirsiniz. Ancak bu tür peri masallarından çıkmış gibiydi. Gelin birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Pek sık rastlanmayan bu böcek, bembeyaz tüyleriyle insanı kendine hayran bırakıyor.

Pek sık rastlanmayan bu böcek, bembeyaz tüyleriyle insanı kendine hayran bırakıyor.

İçerik üreticisi şu sözlerle detayları açıkladı 👇

“Türünü belirlemekte zorlandığım, bu dünyadan kalbimi çalan bir arkadaşımız…🫠

Tüm bedeninin beyaz renk tüy ile kaplı ve minicik bir tavus kuşu gibi kuyruğa sahip olmasıyla tıpkı kar tanelerine benzemiyor mu? 🥹 Akşama kadar oturup onu izleyebilirim 😅

Böcekler üzerinde moleküler taksonomi çalışan @bekir_keskin_ hocam ile böceğimizin bir Yünlü Yaprak Biti türü olabileceğini konuştuk.

Alandaki gözlemlerime göre böceğimiz kendisini tehlike anında hissettiğinde arkasında bulundurduğu uzun tüylerini bırakıp uzaklaşıyor. Amacı bıraktığı tüyler ile avcının dikkatini dağıtmak 😅😅

Peki siz bu arkadaşla daha önce karşılaştınız mı?“

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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