Beyaz Tüylü Bir Böcek Gören Kadın O Anları Ölümsüzleştirdi: Böceğin Güzelliği Mest Etti

@cicekbocekkadin adlı Instagram hesabından çiçeklere ve böceklere dair içerikler üreten Hidayet adlı kadın, yünlü yaprak biti olduğunu tahmin ettiği bir böceği paylaştı. Uzun zamandır bu böceği görmek istediğini belirten kadın, sonunda o büyüleyici anı yaşamıştı. Evet, böcek ve büyüleyici kelimeleri yan yana gelince bir garipsemiş olabilirsiniz. Ancak bu tür peri masallarından çıkmış gibiydi. Gelin birlikte bakalım!
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İşte o anlar 👇
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Pek sık rastlanmayan bu böcek, bembeyaz tüyleriyle insanı kendine hayran bırakıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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