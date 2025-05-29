Beyaz Tüylü Bir Böcek Gören Kadın O Anları Ölümsüzleştirdi: Böceğin Güzelliği Mest Etti

İçerik üreticisi şu sözlerle detayları açıkladı 👇

“Türünü belirlemekte zorlandığım, bu dünyadan kalbimi çalan bir arkadaşımız…🫠

Tüm bedeninin beyaz renk tüy ile kaplı ve minicik bir tavus kuşu gibi kuyruğa sahip olmasıyla tıpkı kar tanelerine benzemiyor mu? 🥹 Akşama kadar oturup onu izleyebilirim 😅

Böcekler üzerinde moleküler taksonomi çalışan @bekir_keskin_ hocam ile böceğimizin bir Yünlü Yaprak Biti türü olabileceğini konuştuk.

Alandaki gözlemlerime göre böceğimiz kendisini tehlike anında hissettiğinde arkasında bulundurduğu uzun tüylerini bırakıp uzaklaşıyor. Amacı bıraktığı tüyler ile avcının dikkatini dağıtmak 😅😅

Peki siz bu arkadaşla daha önce karşılaştınız mı?“