Singapur’daki İlginç Cezaları Sıralayan Gezgin İmrendirdi: Gıybet Bile Yasak

@cakaritoo adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin Singapur’da dikkatini çeken cezaları paylaşmasıyla sosyal medyada ilgi topladı. Türkiye’de uygulanması pek de mümkün olmayan cezalardı bunlar. Örneğin gıybet yapmak, sakız çiğnemek gibi yasaklar vardı. Gelin videoya geçelim, bakalım hangi cezalar sizi şaşırtacak?
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İşte o anlar 👇
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Ülkede disiplini sağlayan bu cezalardan kimi abartılı kimi normal görüldü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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