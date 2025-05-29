Singapur’daki İlginç Cezaları Sıralayan Gezgin İmrendirdi: Gıybet Bile Yasak

@cakaritoo adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin Singapur’da dikkatini çeken cezaları paylaşmasıyla sosyal medyada ilgi topladı. Türkiye’de uygulanması pek de mümkün olmayan cezalardı bunlar. Örneğin gıybet yapmak, sakız çiğnemek gibi yasaklar vardı. Gelin videoya geçelim, bakalım hangi cezalar sizi şaşırtacak?