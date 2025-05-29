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Singapur’daki İlginç Cezaları Sıralayan Gezgin İmrendirdi: Gıybet Bile Yasak

Singapur’daki İlginç Cezaları Sıralayan Gezgin İmrendirdi: Gıybet Bile Yasak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.05.2025 - 13:57

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@cakaritoo adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin Singapur’da dikkatini çeken cezaları paylaşmasıyla sosyal medyada ilgi topladı. Türkiye’de uygulanması pek de mümkün olmayan cezalardı bunlar. Örneğin gıybet yapmak, sakız çiğnemek gibi yasaklar vardı. Gelin videoya geçelim, bakalım hangi cezalar sizi şaşırtacak?

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İşte o anlar 👇

Ülkede disiplini sağlayan bu cezalardan kimi abartılı kimi normal görüldü.

Ülkede disiplini sağlayan bu cezalardan kimi abartılı kimi normal görüldü.

İzleyiciler yorumlarda buluştu. Herkes Türkiye’de de uygulanması gerekenler olduğunu dile getirdi. Örneğin yere tükürmek ülkemizde de son bulması gerekenlerden biriydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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