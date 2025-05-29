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Tatile Giderken Erkek Arkadaşına Düşen Görevleri Sıralayan Kadın Tepki Topladı

Tatile Giderken Erkek Arkadaşına Düşen Görevleri Sıralayan Kadın Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.05.2025 - 11:59

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Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, erkek arkadaşıyla tatile gitmek istediğinde sevgilisinin yapması gereken görevleri sıraladı. Tatili kız arkadaşının zevklerine göre planlamak, rezervasyon yaptırmak, kız arkadaşını para işleri ve detaylarla ilgili düşündürtmemek. İşte istekler bu şekildeydi. Ancak video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Haliyle tepkiler de gecikmedi. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Tatil planı yapılırken herkesin isteği tüm pürüzlerin hallolmasıdır.

Tatil planı yapılırken herkesin isteği tüm pürüzlerin hallolmasıdır.

Ancak tepki toplayan durum tüm işleri erkek arkadaşının yapmasını istemeseydi. Peki ya siz ne düşüyorsunuz? Tatil planı yaparken kendinden başkasına güvenmeyenlerden misiniz, yoksa tatilin tadını çıkarmayı seçenlerden mi? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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