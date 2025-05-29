Tatile Giderken Erkek Arkadaşına Düşen Görevleri Sıralayan Kadın Tepki Topladı

Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, erkek arkadaşıyla tatile gitmek istediğinde sevgilisinin yapması gereken görevleri sıraladı. Tatili kız arkadaşının zevklerine göre planlamak, rezervasyon yaptırmak, kız arkadaşını para işleri ve detaylarla ilgili düşündürtmemek. İşte istekler bu şekildeydi. Ancak video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Haliyle tepkiler de gecikmedi. Gelin detaylara geçelim!