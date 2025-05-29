Eşlerini En Çok Aldatan Beş Meslek Sıralandı: Birincilik Dövmecilerde!

@kakofonicast adlı Instagram sayfalarından liste içerikleri üreten iki arkadaş şimdiyse en çok aldatma eğilimi olan meslekleri sıraladı. Meslekle aldatma konusunu ilişkilendirmek sizlere kalmış. Ancak biz yine de listeyi sizlere de aktaralım. İlk sırada dövmeciler yer alırken, beşinci sırada ise gemiciler vardı. Gelin detaylara geçelim!
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Genelleme yapmak doğru olmayacaktır ancak liste bu şekildeydi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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